В Златоусте из-за коммунальных долгов снизили подачу газа в котельные

Компания «НОВАТЭК-Челябинск» ограничила подачу газа в котельные Златоуста. Причиной стали долги за поставленные энергоресурсы, превысившие в октябре 500 млн руб. Об этом сообщил заместитель главы Златоустовского городского округа по инфраструктуре Вячеслав Бобылев. В «НОВАТЭК-Челябинск» подчеркивают, никаких санкций в отношении теплоснабжающих организаций Златоуста они не вводили.

В официальном комментарии замглавы Златоуста говорится, что «НОВАТЭК-Челябинск» ввел ограничения газа, из-за этого снизилась подача отопления в квартиры горожан, и температура помещениях упала ниже сезонной нормы. «У города накопилась задолженность перед “НОВАТЭК-Челябинск”, ее размер по состоянию на 10 октября 2019 года превышает 500 млн руб. По этой причине “НОВАТЭКом” на октябрь месяц введено ограничение по объемам потребления газа. Городские котельные в рамках представленного лимита вырабатывают тепловой ресурс, который по температурному графику чуть ниже требуемых параметров», – пояснил Вячеслав Бобылев. По его словам, администрация направила письма в адрес губернатора и правительства Челябинской области с просьбой о выделении финансовой помощи на оплату долгов перед ресурсоснабжающей организацией.

В ООО «НОВАТЭК-Челябинск» сообщили «Ъ-Южный Урал», что компания не вводила ограничения на подачу газа теплоснабжающим организациям Златоуста. «Мы со своей стороны не ставили никаких заглушек. Мы только направляли письма об имеющейся у них задолженности. У ЗЭМЗ, например, счет оплаты за 2019 год – ноль рублей, они получают газ, но ничего не платят. Мы не ограничивали подачу газа и даже не выставляем никаких штрафных санкций за просрочку, хотя можем», - рассказала пресс-секретарь компании Ирина Велижанцева. Она отметила, что ограничить подачу тепла потребителям могли сами теплоснабжающие организации, чтобы снизить расход газа и не увеличивать долг перед «НОВАТЭКом».