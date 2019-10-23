В Челябинской области пять человек погибли, отравившись угарным газом

Следственные органы Челябинской области возбудили уголовное дело по факту смерти пяти человек, отравившихся угарным газом в частном доме. Еще двое доставлены в больницу в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба регионального управления СК России.

Утром 23 октября в одном из частных домов поселка Роза Коркинского района были обнаружены тела пяти местных жителей, в том числе десятилетнего мальчика. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом из-за неисправности вытяжки системы отопления.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Проводится комплекс необходимых следственных действий. На место происшествия выехал и.о. руководителя следственного управления Степан Шульга.