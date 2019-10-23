Жители Челябинской области обменяли более 1,5 тонн монет на банкноты

В Челябинской области жители вернули в денежный оборот 431 тыс. штук монет разного номинала. Таковы результаты очередной акции по возврату накопленной мелочи, прошедшей с 9 по 13 сентября, сообщает пресс-служба Челябинского отделения Уральского ГУ Банка России. Общая сумма монет, которые жители принесли в банки в обмен на банкноты, составила 1 млн 350 тыс. 516 руб. 4 коп. Чаще всего меняли монеты номиналом 10 коп. (26% от общего количества), 10 руб. (22%) и 1 руб. (17%). Вес всей собранной мелочи составил 1,62 т., такое количество можно упаковать в 302 мешка для перевозки монет.