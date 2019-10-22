РАН попросила Минобрнауки пересмотреть правила общения российских ученых с иностранцами

Президиум Российской академии наук (РАН) обратился к Минобрнауки с просьбой пересмотреть правила контактов между российскими и иностранными учеными. Постановление президиума РАН опубликовано вице-президентом академии Алексеем Хохловым в Facebook. Господин Хохлов указывает, что оформление постановления президиума РАН №176 от 15 октября 2019 года закончено и 23 октября будет направлено в Минобрнауки, однако на сайте академии его пока нет.

«Ограничения либо мелочная регламентация контактов ученых разных стран, не участвующих в секретных разработках, контрпродуктивны и ведут к изоляции и стагнации российской научной сферы»,— говорится в документе. Также президиум РАН отмечает, что ряд научных институтов и вузов приняли регламенты по приему иностранцев, повторяющие установленные министерством ограничения. «Буквальное следование таким регламентам не только ставит под угрозу выполнение нацпроектов "Наука" и "Образование", но и ведет к деградации существующего уровня научной деятельности в большинстве научных организаций и вузов»,— сказано в постановлении.

В беседе с РБК господин Хохлов рассказал, что РАН сочла правомерным накладывать ограничения только на ученых, работающих с государственной или коммерческой тайной. «Президиум РАН практически единогласно принял этот документ. Надеюсь, что это будет основанием, чтобы Минобрнауки прислушалось. Обсуждалась и формулировка "отменить документы". Но все же в качестве первого шага мы решили обратить внимание Минобрнауки, что этот приказ, как ранее сказал (президент РАН. — “Ъ”) Александр Сергеев, совершенно нелепый. И его надо существенно перерабатывать или отменять»,— сказал он.

Согласно приказу Минобрнауки, о котором стало известно в августе, российские ученые должны предупреждать ведомство за пять дней до предполагаемой встречи с иностранными коллегами, а также предоставлять сканы паспортов иностранцев. На встречи нельзя ходить в одиночку — должны присутствовать не менее двух российских ученых. Неформальные встречи после работы возможны, но с разрешения руководства и под отчет обо всех разговорах, «заверенный круглой печатью». В Минобрнауки заявили, что документ «носит рекомендательный характер». В Кремле заявили, что нужно проявлять бдительность для борьбы с научно-промышленным шпионажем, но нельзя «создавать излишества» в правилах.

Подробнее о приказе — в материале “Ъ” «Торжество научного контролизма».