Эрдоган по ошибке сообщил о гибели россиян при строительстве АЭС «Аккую»

Во время строительства в турецкой провинции Мерсин АЭС «Аккую» погибли двое российских граждан, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Позже посольство РФ в Анкаре сообщило РБК, что погибшие были украинцами, а турецкие СМИ по ошибке назвали их россиянами.

«Хочу произнести слова соболезнования по случаю гибели двоих российских граждан во время строительства атомной станции "Аккую" от своего имени, от имени своего народа»,— сказал турецкий президент по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи (цитата по «Интерфаксу»). Господин Эрдоган не уточнил, когда и при каких обстоятельствах погибли строители.

Основной темой переговоров с господином Путиным, как и было запланировано, стала ситуация на северо-востоке Сирии. По итогам переговором президенты подписали совместный меморандум.

Церемония начала работ по сооружению АЭС «Аккую» прошла в апреле 2018 года. «Аккую» — первый в мире проект атомной электростанции, реализуемый по модели BOO (build-own-operate, «строй-владей-эксплуатируй»). В соответствии с этой моделью Россия построит станцию, будет ею владеть и ее эксплуатировать. Проект АЭС включает в себя четыре энергоблока, мощность каждого из них составит 1,2 тыс. МВт. Россия вложит в проект $22 млрд. Турецкая сторона рассчитывает на ввод первого блока АЭС в 2023 году — к столетию провозглашения Турецкой Республики.