В магний замешали банк

Стали известны подробности корпоративного спора между акционерами Соликамского магниевого завода (СМЗ) Петром Кондрашевым и Игорем Пестриковым. Господин Кондрашев требует от регистратора «Интрако» внести запись о залоге акций СМЗ по соглашению, заключенному в январе 2016 года. Регистратор делать это отказывается, так как с апреля того же года ценные бумаги находятся в залоге «Абсолют банка». Сам господин Пестриков уверен, что исполнил условия договора. Он подписал все необходимые документы, но до 2019 года господин Кондрашев не обращался в «Интрако» для регистрации залога. Повторно исполнять условия договора он не обязан.



Арбитражный суд Пермского края привлек в качестве третьего лица АКБ «Абсолют банк» к спору между акционерами Соликамского магниевого завода Петром Кондрашевым и Игорем Пестриковым. Напомним, 10 сентября арбитраж зарегистрировал иск господина Кондрашева к миноритарному акционеру и АО «Регистратор Интрако». Господин Пестриков владеет 25% в СМЗ, и Петр Кондрашев требует обязать регистратор внести запись, согласно которой этот пакет (более 99 тыс. акций) находится у него в залоге.

Соликамский магниевый завод — единственный в РФ производитель редкоземельных металлов, а также крупный производитель ниобия и магния. Выручка в 2018 году — 7,8 млрд руб., чистая прибыль — 238 млн руб. По 25% акций принадлежат Тимуру Старостину и Игорю Пестрикову, 24% — Петру Кондрашеву, 15,45% — Сергею Кирпичеву. По данным „Ъ-Прикамье“, господа Старостин и Кирпичев действуют в интересах Петра Кондрашева, который фактически контролирует предприятие.

Как выяснилось в ходе вчерашнего судебного заседания, договор залога был заключен в конце января 2016 года. Согласно данным представителей Петра Кондрашева, 17 июня 2019 года он обратился в «Интрако» для внесения записи о залоге. В итоге регистратор ответил, что это невозможно, так как акции обременены залогом в пользу «Абсолют банка» еще в конце апреля 2016 года. При этом в залоговом распоряжении, которое передал Игорь Пестриков, не было информации, что эти акции обременены. «19 июня 2019 года истец обратился к Пестрикову с требованием прояснить ситуацию и принять меры по регистрации договора залога, но никаких действий не последовало»,— заявил представитель господина Кондрашева. По его словам, теперь он добивается внесения записи о залоге на основании договора от января 2016 года.

Игорь Пестриков, в свою очередь, уверен, что требования договора исполнил. По данным его юристов, еще в марте 2016 года он изготовил залоговое распоряжение, а также передал господину Кондрашеву доверенность с «генеральными полномочиями». Их хватало, чтобы последний сам изготовил залоговое распоряжение. Почему они не обратились в регистратор раньше, господин Пестриков не знает и повторно исполнять условия соглашения не намерен. «Если сторона истца считает, что Пестриков не исполнил обязательства по договору, то трехлетний срок исковой давности истек, сам он не в состоянии внести запись в реестр, так как не осуществляет функции реестродержателя,— считает представитель Игоря Пестрикова.— В данном случае привлекать его ответчиком — это зло­употребление правом».

Ранее источники говорили, что договор залога возник при выкупе господином Пестриковым доли Canemare Enterprises Ltd — структуры, близкой к Никите Белых. Для этого использовались средства Петра Кондрашева. В результате стороны решили выяснить отношения в суде после того, как между акционерами возник конфликт. Представитель Игоря Пестрикова вчера подтвердил, что «между ними есть корпоративные разногласия». По словам юриста, «они небольшие», стороны ведут переговоры. При этом он отметил, что миноритарий готов обсуждать ситуацию в «рамках мирного урегулирования», но не в формате судебного заседания: «мой клиент исполнил все условия соглашения надлежащим образом, до 2019 года никаких претензий он не получал».

В итоге председательствующая предложила сторонам уточнить ряд процессуальных моментов. В частности, Петру Кондрашеву — конкретизировать суть требований к господину Пестрикову. При этом выяснилось, что последний в отзыве на исковое заявление упомянул о «манипуляции правосудием в Пермском крае». Судья Юлия Истомина поинтересовалась у представителя ответчика, что тот имел в виду. На это юрист ответил, что такая формулировка является «допущением клиента».

По мнению Игоря Пестрикова, судебные споры, согласно условиям соглашения, должны были рассматриваться в столице. При этом Арбитражный суд Пермского края принял заявление к производству и наложил обеспечительные меры в виде запрета распоряжения акциями без проведения судебного заседания. Как отметил представитель ответчика, возможно, подобные фразы — эмоциональная реакция на такие события. «Попрошу вас переговорить с клиентом и довести до судьи, что он подразумевает под „манипуляцией правосудием в Пермском крае“»,— сказала госпожа Истомина.

Предварительное заседание с участием «Абсолют банка» запланировано на 27 ноября.

Дмитрий Астахов