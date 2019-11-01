Levantine и «Винил & Вино»

Levantine

Лучший али-назик в городе

Levantine Фото: пресс-служба ресторана

Спрос на хумус и кебабы в Москве растет не по дням, а по часам. Тенденция эта продиктована самой жизнью: если итальянский гастрономический бум возродился вопреки и наперекор всем злободневным геополитическим реалиям, то процветание кухни Восточного Средиземноморья усиливается прямо пропорционально соответствующим международным политическим ставкам. Вслед за огромным турецким рестораном Cihan Аркадия Новикова в двух шагах ходьбы открылся «Левантин», не уступающий ему ни размерами, ни размахом. Место знаменитого «Балкона» в Lotte Plaza занял ресторан на 240 мест с открытой кухней, бакалейной лавкой, камерой сухого вызревания, концертной сценой, двумя приглашенными шефами из прославленного стамбульского стейк-хауса Gunaydin и их командой из четырех турецких поваров и огромным меню, в котором собраны самые популярные блюда стран Восточного Средиземноморья — Турции, Ливана, Израиля, Сирии, Кипра. Кроме того, в меню вошли ризотто и паста (вполне оправданно, если внимательно изучить древнюю карту Леванта), а также суси и сасими, пельмени, борщ и бефстроганов, чье присутствие в меню авторы проекта объясняют сугубо практическими соображениями: уж слишком большой ресторан. Между тем отходить от выбранной концепции меню для «подстраховки» было совершенно незачем: восточные блюда в «Левантине» настолько хороши и их так много, что заказывать суси с борщом просто не приходит на ум. Во-первых, тут замечательные закуски мезе: хумус с толченым зеленым перцем и заатаром (320 руб.), шакшука из баклажанов, помидоров, зеленого и красного перцев (320 руб.), семизоту из йогурта, мяты, укропа и чеснока (500 руб.), обжаренные баклажаны с лимоном и оливковым маслом (350 руб.), иойс бибер из йогурта, запеченного красного перца и грецких орехов (320 руб.) и непременный твердый козий сыр тулум со сливочным маслом (500 руб.), который обязательно надо есть с горячей, круглой, как шар, и щедро усыпанной маком лепешкой пуф (200 руб.), как, впрочем, и все остальное. Ассортимент полностью традиционный, но исполнение выдающееся: мезе в «Левантине» на порядок вкуснее, чем в Cihan и даже в Ottoman. Во-вторых, тут отличные кебабы из рубленого мяса ягненка — самый острый адана-кебаб с турецким перцем, жареными помидорами и чили (850 руб.), деликатный урфа-кебаб с кусочками курдючного жира, жареными помидорами и зеленым перцем (850 руб.) и фисташковый кебаб с отборными турецкими фисташками (950 руб.). Еще обязательно надо пробовать али-назик (930 руб.) из почечной мякоти барашка на печеных баклажанах с йогуртом и с ломтями пшеничной лепешки — пожалуй, больше нигде в Москве такого вкусного нет, а также «контрольные» лахмаджун с рубленой говядиной (450 руб.), чи-кёфте из булгура в зеленых салатных листьях (500 руб.) и касабаб-кёфте из говядины и ягненка (550 руб.) — для надежности. На десерт предлагаются «люксовые» кнафе с медом и каймаком из овечьего молока (720 руб.) и кадаиф с тягучим стамбульским мороженым (550 руб.). Видимо, столь убедительный уровень исполнения этих блюд (если сравнивать их с другими московскими заведениями) напрямую связан с профессиональными умениями российского бренд-шефа Ильи Черкашина (кстати, ранее возглавлявшего кухню «Балкона») и разумной адаптацией знаменитых восточных хитов под московские вкусы. Но этим меню «Левантина» не исчерпывается. В отличие от турецких стейк-хаусов Ottoman, Chef и Cihan, где все ставки сделаны на премиальную говядину и баранину, новый ресторан ровно столько же внимания уделяет и рыбе. И именно в этом его основное отличие от ближайших конкурентов. С 1 ноября свежую средиземноморскую рыбу — сибаса, дораду, барабулю, пагра — доставляют в ресторан напрямую самолетом. И это еще один веский аргумент в пользу полного отказа «Левантина» от суси и роллов, особенно на фоне четко выстроенной «левантинской» концепции с ее универсальным меню, где мясо и рыба выступают на равных. Ни в какой подмоге «Калифорнии» с «Филадельфией» они точно не нуждаются.

Levantine (4 / 5) Новинский бульвар, 8

«Винил & Вино»

Достойное меню пластинок

«Винил & Вино» Фото: пресс-служба ресторана

«Винил и Вино» стал еще одним винным баром, пополнившим в этом году новой локацией гастрономическую карту Москвы и окончательно доказавшим, что главным ресторанным трендом этого года была и остается винная тема. В условиях нарастающей конкуренции вновь открывающиеся винные бары вынуждены неутомимо искать свое лицо, чтобы хоть чем-то отличаться от соседей. Вот и «Винил и Вино», закрывшийся в начале этого года на Маяковке и осенью переехавший на новое место в обновленном составе собственников (теперь это семейный бар Константина и Любови Галковых), тоже решил «подшлифовать» свою концепцию, сделав окончательные ставки на скромную винную карту с упором на биодинамику, «виниловую» музыку и обширное меню с оглядкой на последние веяния городской гастрономической моды. Между тем само меню во главе с итальянскими лепешками пьядина с разными начинками, которые, судя по всему, должны были стать флагманским блюдом заведения, пока что выглядит совсем не убедительно. Видимо, шеф-повар Родион Бугдаев, ранее работавший в LavkaLavka, Sempre и Buro TSUM, оказался не совсем готов занять новую позицию на кухне. В его блюдах чувствуется неуверенность новичка, на грани паники. То же можно сказать и о самой концепции меню, куда собрали «с миру по нитке» все, что сейчас продается в Москве,— от том-яма (550 руб.) и лосося с пондзу (750 руб.) до стейка из цветной капусты с гамадари и пармезаном (390 руб.) и куриного паштета с фундуком (350 руб.). На их фоне авторские эксперименты вроде форшмака из лосося с грейпфрутом (380 руб.) и мийфея из бородинского хлеба со сливочным сыром и щучьей икрой (550 руб.) выглядят совсем уж беспомощно. Чего никак не скажешь о меню виниловых пластинок, по которому гости сами могут выбирать и ставить хорошую музыку.