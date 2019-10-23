Суд разбудил «спящих»

В Красноярске вынесли приговор создателю и участникам организации «Красноярский джамаат», являвшейся, по данным спецслужб, «спящей» террористической ячейкой. Как указывается в деле, они собирали деньги для боевиков, занимались вербовкой новобранцев и отправкой их в Сирию и Афганистан. За создание террористического сообщества организатору «Красноярского джамаата» суд назначил 17 лет колонии строгого режима, тюремные сроки от пяти с половиной до десяти лет получили его сподвижники.



В Красноярске завершился судебный процесс над создателем и участниками экстремистской организации «Красноярский джамаат», рассказали в пресс-службе краевого управления ФСБ. Как установило расследование, террористическая группа была создана в начале 2017 года и являлась ячейкой запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» (ИГ). Ее разработчик — житель Красноярска, разделявший идеи ИГ по строительству всемирного халифата, который окружил себя сподвижниками.

«Спящая ячейка», говорится в деле, занималась вербовочной деятельностью, поиском спонсоров, готовых жертвовать средства для боевиков, но в любой момент могла быть «активирована» и для радикальных действий: у участников джамаата была изъята литература по минно-взрывному делу.

Ценные кадры для ИГ рекрутеры находили среди студентов местных вузов. Наиболее удобными местами для вербовки стали соборная мечеть, домашние медресе и халяльные кафе Красноярска. Сплачивающей идеей было объединение против «неверных» и их уничтожение. Завербованных красноярцев переправляли в Сирию и Афганистан. Осенью 2017 года чекисты смогли перехватить нескольких новобранцев, направлявшихся в подготовительные лагеря джихадистов.

Весной 2018 года с сибирской ячейкой ИГ было покончено. Оперативные мероприятия прошли сразу по 16 адресам. В ходе обысков силовики изъяли запрещенную религиозную литературу, включенную в список экстремистских материалов, инструкции по изготовлению бомб. Сотрудники госбезопасности поместили в СИЗО главаря джамаата и шестерых его единомышленников. Двоих из них контрразведчики задержали в аэропорту Красноярска: их буквально сняли с трапа улетающего самолета. В УФСБ возбудили уголовное дело о создании террористического сообщества (ст. 205.4 УК РФ) и содействии террористической деятельности (ст. 205.1 УК РФ). Некоторые из фигурантов дали признательные показания. Осенью 2019 года расследование было завершено.

Рассматривалось уголовное дело Дальневосточным окружным военным судом на выездном заседании в Красноярске. Создателя местной ячейки ИГ трибунал приговорил к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его подручным суд назначил сроки от пяти с половиной до 10 лет заключения.

Константин Воронов