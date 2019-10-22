Экс-главе Ростехнадзора по Северо-Западу вновь продлили срок домашнего ареста

Санкт-Петербургский городской суд вынес постановления о продлении мер пресечения в виде домашнего ареста в отношении бывшего руководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора Григория Слабикова и его дочери Елены, которые обвиняются по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), сроком до 11 января 2020 года. Слабиковы знакомятся с материалами дела из 188 томов, уточнили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга.

При этом во время судебного заседания следователь заявил о возможности увеличения фигурантам разрешенного времени выхода за пределы жилого помещения. По постановлениям суда Слабиков может гулять до шести часов, Слабикова — до семи.

Напомним, что по данным следствия, Григорий Слабиков и его дочь причастны к хищению почти 5 млрд рублей, принадлежавших нескольким строительным саморегулируемым организациям (СРО) — «Стандарт-Проект», «Строительный ресурс» и «Стандарт-Изыскания». Слабиков был арестован в мае прошлого года. Свою вину он признал.