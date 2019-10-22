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Forbes составил рейтинг самых влиятельных лиц киберспорта на постсоветском пространстве

Российский Forbes впервые представил рейтинг 15 самых влиятельных лиц киберспорта. В него вошли киберспортсмены, менеджеры, владельцы команд и другие представители индустрии. Поскольку российский рынок киберспорта сильно интегрирован с украинским, то в рейтинг вошли представители обеих стран.

Возглавляет рейтинг игрок в Dota 2, участник рейтинга 30 самых перспективных россиян журнала Forbes Роман Ramzes Кушнарев. В этом сентябре он перешел из российской команды Virtus.pro в американскую Evil Geniuses за сумму, с учетом бонусов составившую $250–300 тыс.,— для игроков в Dota 2 это один из самых высоких показателей. Всего же за карьеру, по оценке Esports Earnings, он заработал $1,7 млн призовых.

Топ-5 рейтинга:

  1. Роман Ramzes Кушнарев — игрок в Dota 2;
  2. Александр S1mple Костылев — игрок в Counter-Strike: Global Offensive;
  3. Виталий V1lat Волочай — киберспортивный комментатор;
  4. Александр Кохановский — основатель украинскои команды Natus Vincere, сооснователь холдинга ESForce;
  5. Алишер Усманов — инвестор холдинга ESForce.

Для подсчета влиятельности Forbes составил лонг-лист претендентов, а итоговый балл определялся исходя из денежного фактора (призовых, зарплаты и рекламных контрактов, для инвесторов — вложенных средств, для владельцев — выручке компаний и команд), фактора влияния (победы на турнирах, упоминания в медиа, роста бизнеса для инвесторов, владельцев и менеджеров), а также экспертного опроса киберспортивных и игровых СМИ.

О том, почему киберспорт привлекает инвесторов, читайте в публикации “Ъ” «Киберспорт высших достижений».

Евгений Федуненко


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