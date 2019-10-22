В Курганской области сократят более 12% муниципальных чиновников

В Зауралье продолжается сокращение штатов администраций муниципалитетов. Как сообщают в пресс-службе правительства региона, всего планируется высвободить 12,3% от общего числа работающих в этой системе.

В региональном кабмине поясняют, что опираются на изученный опыт российских регионов по «эффективному количеству муниципальных сотрудников». Власти области посчитали, что 229 из 1865 ставок являются избыточными.

При этом губернатор Вадим Шумков распорядился обеспечить «особый подход» со стороны сотрудников центра занятости к тем сотрудникам, которых освободят от должностей. Для поиска работы к ним должны будут прикрепить персональных менеджеров, а для повышения их востребованности на рынке труда предложат переобучение.

В правительстве области отмечают, что оптимизация позволит высвободить значительный объем денег, половина из которых будет направлены на увеличение зарплаты в городах и районах, остальное – на развитие муниципалитетов и выплату кредиторской задолженности.