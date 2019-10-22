Ваша сделка БИТа

Компания «Рубикон» российского бизнесмена Андрея Кузяева продолжает скупать активы в IT-сфере. На этот раз был приобретен 51% в ООО «Бюро информационных технологий» (БИТ), основанном десять лет назад бывшим президентом «Прогноза» Дмитрием Андриановым. Участники не комментируют сделку. Эксперты считают, что компетенции БИТа будут полезны ряду различных предприятий Андрея Кузяева.



Пермское ООО «Рубикон» стало совладельцем ООО «Бюро информационных технологий» (БИТ), также зарегистрированного в Перми. Данные об этом содержатся в «СПАРК-Интерфакс». «Рубикон» на 99% принадлежит президенту АО «Эр-Телеком Холдинг» Андрею Кузяеву и на 1% — его «ПФП-Группе».

Компания «БИТ» с 2017 года единолично принадлежала Светлане Плотниковой, некогда ликвидатору ТОО «Центр региональных исследований „Прогноз“», а до этого (в 2009–2017 годах) — основателю компании «Прогноз» Дмитрию Андрианову. Общество в 2018 году отчиталось о выручке в 5,8 млн руб. и убытках в 114 тыс. руб. По итогам 2017 года выручка составляла 21,8 млн руб., а прибыль — 716 тыс. руб.

Напомним, «Рубикон» последовательно приобретает доли в IT-компаниях. Так, в конце 2018 года «Рубикон» приобрел 50% ООО «Юникорн», зарегистрированного в Сколково. Компания занимается разработкой решений в рамках концепции «Умный дом». В то же время была завершена сделка по покупке 25% ООО «Портал», специализирующегося на установке видеонаблюдения. «Рубикону» принадлежит также 50% разработчика систем мониторинга и контроля трафика Napa Labs, кроме того — 100% ПАО «Морион».

По данным сайта БИТ, компания занимается разработкой заказного программного обеспечения и анализом рынка, а ее решениями пользуются «многие региональные и муниципальные органы государственной власти, а также средний и крупный бизнес». При этом сайт не содержит данных о клиентах компании.

По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2019 году БИТ завершила контракт на 877 тыс. руб. на техподдержку информационно-аналитической системы «Социально-экономическое развитие Республики Татарстан». Среди заказчиков также Минэкономразвития России, ООО «Газпром Трансгаз Санкт-Петербург», минсвязи Удмуртии. При этом сайт компании не содержит контактов, за исключением формы обратной связи. Адрес, указанный компанией в «СПАРК-Интерфакс», не отображен на картах 2ГИС, указанные в открытых источниках телефоны отключены. Сотрудники БИТа не ответили на запрос „Ъ-Прикамье“. В «ПФП-Группе» сделку не комментируют.

Опрошенные „Ъ-Прикамье“ участники рынка IT сообщили, что не знакомы с компанией «БИТ», однако предположили, что она была связана с «Прогнозом». Эксперты считают, что БИТ непублична в связи с ограниченным кругом клиентов. «Компания, очевидно, выполняет налоговые и прочие требования регуляторов, при этом может быть не заинтересована в активном продвижении своего бренда, поскольку делает проекты для ограниченного круга „своих“ инвесторов»,— считает аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин.

Ценность приобретаемого актива, по данным экспертов, заключается в опыте выполнения госконтрактов и возможной синергии. «Выручка компании значительно менялась, и наиболее удачным годом был 2015-й, что, возможно, было связано с заключением крупного контракта. Крупные компании иногда покупают игроков рынка, у которых в порядке отчетность и есть история участия в государственных тендерах. Судя по тому, что на сайте представлены такие услуги, как организация ситуационного центра, организация управления в органах государственной власти, анализ экономического развития, основное направление работы компании — это ИТ-консалтинг. Текущие финансовые показатели могут быть не столь важными, их возрождение обеспечит покупатель»,— пояснил аналитик ГК «ФИНАМ» Леонид Делицын.

«Предположу, что данная компания интересна в рамках синергии с другим бизнесом, принадлежащим структурам Андрея Кузяева. К примеру, „Эр-Телеком“ в первом полугодии нарастил выручку по проектам В2С и B2B на 9 и 15%. Поскольку БИТ оказывает услуги по аналитической поддержке макро- и микроэкономических решений, этот бизнес может быть интегрирован в средне- и долгосрочном периоде со структурами, предоставляющими информацию и связь, необходимую для работы бизнес-структур. То есть в одном пакете будет продаваться аналитика, информация и связь. Это похоже на то, что делают Reuters и Bloomberg»,— добавил Александр Осин.

Юлия Сырова