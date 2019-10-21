Членом Совета федерации от Калмыкии стал бывший глава республики Орлов

Сенатором от Республики Калмыкия, представляющим в Совете федерации исполнительную власть, стал бывший глава республики Алексей Орлов. Тот ушел в отставку с поста главы республики по собственному желанию 20 марта 2019 года до истечения срока полномочий, который заканчивался в сентябре этого года.

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Бату Хасиков был избран главой республики 8 сентября, но решение о назначении сенатора принял только сейчас. Ранее он неоднократно заявлял, что намерен направить в Совет федерации продюсера промоутерской компании Fight Nights Global Сангаджи Тарбаева.

«Мудрые учат проявлять великодушие, политика учит прагматизму. Нужна была пауза, чтобы рассеялся дым. В Калмыкии есть тяжелые вопросы. И чтобы их решить, необходимо использовать знания тех, кто пытался сделать это ранее, но в силу различных причин не смог. Я даю Орлову Алексею Маратовичу возможность исполнить свой долг. Поработать на благо Калмыкии в Совете федерации. Сделаю так, чтобы результат его работы был прозрачен. Чтобы это видел и ощущал народ. Теперь Алексей Маратович своими делами ответствен в том числе и за спокойствие и единение в нашей республике. Чтобы строить будущее, мы должны освободиться от противоречий прошлого»,— написал господин Хасиков в Instagram.

Как Бату Хасиков выдвинул бывшего руководителя ДНР Дмитрия Трапезникова на пост главы Элисты, читайте в публикации “Ъ”.

Сергей Петунин, Саратов