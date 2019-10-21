Тренер «Автомобилиста» объяснил проигрыши клуба отсутствием наглости

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов после домашнего матча, в котором екатеринбургский клуб проиграл «Ак Барсу» со счетом 1:6, сказал, что не может обвинять команду в нежелании играть. Напомним, это пятое поражение подряд и десятое из 12 матчей.

«Где-то, конечно, эмоции перехлестывали разум, отсюда ошибки. Соперник сегодня был очень серьезный, один из претендентов, думаю, на высокие места. Поражение будем переживать вместе с командой», — цитирует господина Мартемьянова «Чемпионат.ру»

Он также объяснил отсутствие вратаря Яна Коваржа тем, что тот заболел. По словам Андрея Мартемьянова, многие игроки вышли на лед простывшими.

Господин Мартемьянов объяснил и то, почему команда забила только одну шайбу после комбинации в последних трех матчах:

«Комбинационная игра просматривается немного. Но помимо комбинаций нужно ещё и завершающий бросок нанести. И нанести точно. Каждый день над этим работаем, поверьте, каждый. Но где-то пропала у парней уверенность, к сожалению. Игровая наглость, раскованность пропала. Броски идут в створ ворот, но не на гол».

По словам тренера, все сложные соперники у «Автомобилиста» позади, но дальше легче не будет. «В Екатеринбург приезжают за очками. «Магнитка» тоже сыграла неплохо сыграла предыдущий матч с «Авангардом». Думаю, что они сюда приедут за очками. Надеюсь, что матч будет очень упорным», — сказал господин Мартемьянов.

«Автомобилист» сыграет с «Металлургом» 25 октября в Екатеринбурге.