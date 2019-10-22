Торги по намыву ушли в песок

Торги по продаже прав требований к АО «Терра Нова», владеющего намывными территориями на Васильевском острове, намеченные на начало ноября не состоятся. Как стало известно “Ъ”, за день до даты окончания приема заявок кредитор компании — ПАО «Сбербанк» — отказался от проведения запроса предложений по продаже единым лотом прав требований к АО «Терра Нова» в размере 4,5 млрд рублей. По мнению участников рынка, отмена торгов может быть связана с появлением покупателя, готового приобрести активы напрямую по более высокой цене, или с пересмотром экономических условий продажи. Также, по их словам, не стоит исключать обнаружение Сбербанком рисков продажи активов, способных ухудшить позицию банка как кредитора.

ПАО «Сбербанк» уведомил Российский аукционный дом (РАД) об отказе в проведении запроса предложений по продаже на торгах единым лотом за 4,5 млрд рублей прав требований банка к АО «Терра Нова» со всеми обеспечительными соглашениями (письмо есть в распоряжении "Ъ-СПб"). Обеспечением по кредитам «Сбербанка» выступает 51 земельный участок под застройку общей площадью более 237 га на намывных территориях Васильевского острова. Помимо прав требований, в лот также включены 100% акций компании Diserion Ltd — единственного акционера АО «Терра Нова».

Заявки на участие в торгах, объявленных 20 августа текущего года, должны были приниматься до 18 октября включительно на электронной торговой площадке РАД (см. “Ъ” № 149 от 21.08.2019). Однако за день до этой даты Сбербанк сообщил о решении отказаться от проведения данного аукциона. Подведение итогов торгов и определение победителя должны были состояться 1 ноября. В пресс-службе Сбербанка “Ъ” отказались комментировать причины подобного решения.

Вопреки прогнозам участников рынка, аукцион не вызвал ажиотажа, хотя активом, по словам представителей РАД, интересовались крупные федеральные девелоперы. По данным “Ъ”, за время экспозиции заявку на приобретение лота подала только одна компания. Один из возможных претендентов на актив, московская ГК «Пик», являющаяся крупнейшим застройщиком по объему текущего строительства, в ответ на запрос “Ъ” сообщила о том, что, несмотря на сообщения ряда СМИ о ее возможном интересе к лоту, участвовать в аукционе компания не планировала. В пресс-службе группы ЛСР, которая также называлась в числе заинтересованных в приобретении территорий на намыве, комментировать возможное участие отказались. Такой же ответ “Ъ” получил и от пресс-службы группы «Эталон». В пресс-службе ГК «ФСК» сообщили, что заявку на аукцион не подавали. Бенефициар Setl Group Ян Изак заявил, что компания на данный момент не заинтересована в активе и заявку на участие в аукционе не подавала.

АО «Терра Нова», связанное со структурами бывшего депутата Госдумы Виталия Южилина, в 2006 году приступило к намыву 476 га новой земли в западной части Васильевского острова. Успев намыть лишь около трети от планируемого объема, компания перешла под контроль ПАО «Сбербанк». Одной из причин смены собственника назывался конфликт с городом при осуществлении работ по созданию инфраструктуры на намывных территориях. В настоящее время обеспечением по кредитам АО «Терра Нова» перед Сбербанком выступает 51 земельный участок под жилую и коммерческую застройку. При этом только шесть участков площадью 20,3 га находятся непосредственно в собственности компании, остальные по договору с комитетом имущественных отношений (КИО) — в аренде у города до 8 июня 2026 года. Общий срок реализации всего проекта, в свою очередь, рассчитан до 2055 года. Согласно документации РАД, только около трети земельных участков имеют 100% готовность, еще треть территории не намыта, готовность остальных варьируется от 10 до 45%.

В отмене торгов по инициативе Сбербанка нет ничего экстраординарного, считает источник “Ъ” на банковском рынке. «Возможно, к ним пришли люди, которые готовы купить активы напрямую по более высокой цене, что избавит от необходимости платить комиссию аукционному дому»,— полагает он. Кроме того, Сбербанк мог пересмотреть экономические условия продажи, узнав о факторах, которые в дальнейшем позволят продать лот подороже, добавляет эксперт.

Также не исключено, что банк обнаружил какие-то риски от продажи активов, которые могут ухудшить его позицию как кредитора, указывает собеседник “Ъ”.

Мария Кузнецова, Константин Куркин