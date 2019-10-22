Перевалка, закрытая на бумаге

Всего через два месяца владельцы портовых терминалов и правительство должны отчитаться об исполнении поручения президента о переходе на закрытую перевалку угля. Однако выяснилось, что, хотя разговоры о борьбе с угольной пылью идут уже два с половиной года, самого термина «закрытая перевалка» нет ни в российском законодательстве, ни в мировой практике. И теперь перед ответственными ведомствами стоит мрачная альтернатива: либо пытаться изменить формулировки поручения президента, либо расписаться в его невыполнении.

На самом деле была проделана большая работа: под эгидой Минтранса и Минпромторга дополнен справочник наилучших доступных технологий (НДТ), которые должны применяться портовиками при работе с углем, а изменения в техрегламент сделали использование НДТ обязательным. Кроме того, стивидоры заключили соглашения с правительством и регионом, которые предусматривают масштабные инвестиции в экологию. Сейчас ряд игроков предлагают считать перевалку «закрытой», если она осуществлена с применением НДТ, или вообще уйти от «ошибочного термина» и назвать его правильно — «защищенная перевалка». Стивидоры указывают, что контрольно-надзорные органы проверяют концентрацию загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны порта, и если нет превышения, то нельзя предъявлять к ним претензии, какие бы технологии они ни применяли.

Против такого подхода выступают Минприроды и Росприроднадзор. Так, Росприроднадзор согласен, что в справочнике НДТ отсутствует как само понятие «закрытая перевалка», так и критерии, по которым можно определить, использована она или нет. Но в Росприроднадзоре утверждают, что технологий, которые сейчас применяются, недостаточно и ситуация по результатам мониторинга не улучшается. Между тем, как следует из решения межведомственного совещания в Находке от 9 октября, подписанного Дальневосточным транспортным прокурором Виталием Каплуновым, в 2019 году надзорными органами было отобрано свыше 3,4 тыс. проб, из которых превышения нормативов выявлены в 25 случаях.

Подобные споры о терминах, содержащихся в поручении президента, спустя два года после его выхода выглядят трагикомично. Однако они едва ли лишены скрытой подоплеки: на Дальнем Востоке заявлены несколько новых крупных проектов по перевалке угля, и в условиях ограниченной провозной способности ОАО РЖД грузопотока на всех не хватит. А экологическая повестка, помимо прочего, хорошая возможность отобрать часть рынка у конкурентов.