«Лаборатория Касперского» начнет продажу антидронов

«Лаборатория Касперского» будет продавать программно-аппаратный комплекс, который предотвратит проникновение беспилотников на охраняемые территории. Kaspersky Antidrone будет стоить минимум $100 тыс. и не будет вредить дронам, сообщил газете «Ведомости» представитель компании.

Максимальная стоимость антидронов может достигать $1 млн для обеспечения, например, аэропорта средних размеров. Пока только ведутся переговоры о поставках с несколькими организациями. Руководитель проекта Kaspersky Antidrone Владимир Туров сказал, что в следующем году компания намерена продать 5–10 комплексов.

Устройство считывает координаты движущегося объекта, нейросеть определяет является ли он дроном. После этого блокируется его связь с пультом управления. Дрон самостоятельно вернется к точке старта, либо совершит мягкую посадку. Предполагается, что системами могут заинтересоваться аэропорты, организаторы мероприятий и VIP-клиенты, желающие ограничить вмешательство в частную жизнь.

В России с 27 сентября вступил в силу обязательный порядок регистрации беспилотных летательных аппаратов массой больше 250 г. Теперь владельцы должны получить госномер в Росавиации.

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