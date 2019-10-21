«На создание часов у мастеров ушло почти три года работы»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Анна Минакова рассказывает о новой модели бренда Greubel & Forsey и объясняет, чем уникальны сделанные вручную часы.

Что такое handmade? Очевидный ответ — что-то, сделанное вручную. Но какой процент ручного труда должен быть вложен в предмет, чтобы он был handmade? Со swiss made, например, есть предельно четко прописанные правила: например, чтобы часы имели такую пометку, более 50% компонентов механизмов должно быть сделано в Швейцарии и не менее 60% работы над ними. Остальное можно сделать в Китае, и все равно будет swiss made.

С handmade таких четких правил нет. Поэтому обычно никто не сообщает, какой процент ручного труда вложен в предмет. А вот часовщики, работающие под брендом Greubel & Forsey, решили сообщить: 95% компонентов их новых часов сделано вручную. Не удивительно, что назвать их решили Hand Made 1. Удивительно написание — в два слова. Но это, видимо, отсылка к тому самому swiss made. Интересно, что когда в бренде Роберта Гребеля и Стивена Форси сообщают, что 95%, а в часах 272 компонента, сделано вручную, они имеют в виду в том числе такие детали, как спираль. На создание часов без автоматики — так и хочется сказать «подручными средствами» — у мастеров ушло 6 тыс. часов работы. Это почти три года работы при нормированном рабочем графике.

Ручная работа — прошлое часового искусства. Все делалось руками до автоматизации многих процессов. Но те часы прошлого не были ни так точны, ни с такой точностью проработки сделаны. Функции модели: часы, минуты, секунды и турбийон. Выпускать Hand Made 1 будут не более двух-трех штук в год и планируют, что они станут новым предметом вожделения коллекционеров.

В середине октября Стивен Форси отправился в мировое турне с Hand Made 1. Надеюсь, получится поймать его на одной из остановок — очень хочется расспросить про проект подробнее и, конечно, подержать их в руках.