СО РАН лишится права управлять почти 30 объектами недвижимости

27 объектов недвижимости Сибирского отделения Российской академии наук в Новосибирской области перейдут под контроль структур Министерства образования и науки России. Об этом сообщается в распоряжении федерального правительства, подписанном премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Согласно документу, предложение лишить СО РАН права оперативного управления имуществом принадлежит РАН. В документе перечислены девять детских садов, склады, теплотрассы и другие объекты. Они располагаются в Академгородке, в поселке Нижняя Ельцовка, а также в городах Бердск и Искитим. «Минобрнауки России представить в Росимущество перечень подведомственных организаций, за которыми будут закреплены объекты»,— распорядилось федеральное правительство.

Напомним, в марте 2019 года власти начали прорабатывать вопрос о передаче принадлежащего СО РАН имущества и земель Академгородка, которые должны достаться сибирскому управлению Минобрнауки России. По сведениям РБК, отделение может потерять 356 объектов инфраструктуры, в частности общежития, больницы, детские сады, торговые центры, спортивные комплексы и лес. В число 22 объектов, которые хотели оставить академикам, входили четыре здания и 18 служебных квартир.

Планы федерального правительства опротестовали Советы научной молодежи и старейшин СО РАН. Затем официальное издание отделения «Наука в Сибири» написало, что СО РАН предложит правительству России отложить на три года передачу имущества Академгородка, находящегося под контролем отделения.

Илья Галагуз