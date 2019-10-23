Начальное онлайн-образование

Сегмент школьного онлайн-образования аналитики оценивали четыре года назад как «нулевой». Основными игроками на российском рынке EdTech оставались компании, предоставляющие услуги по дополнительному школьному или дополнительному дошкольному образованию. С нынешнего года российские власти начинают централизованно создавать «цифровую образовательную среду» в сфере школьного образования. Так, в конце года начнет полноценно функционировать онлайн-агрегатор образовательного контента — маркетплейс. Впрочем, давние участники рынка EdTech все еще отмечают чрезмерно консервативное отношение к образованию в России, что сдерживает его «интернетизацию».

Обучение набирает онлайн-обороты

Онлайн-сервис по обучению IT-профессиям «Яндекс.Практикум» в 2017 году подготовил исследование по рынку онлайн-образования. По его данным, к 2021 году в России оборот в этой сфере может достигнуть 53,3 млрд руб., составив 2,6% национального рынка образования. В 2016 году, который являлся точкой отсчета в исследовании, онлайн составлял 1,1% (20,7 млрд руб.) от общего рынка образования: в сфере дошкольного образования — 0,1% (0,6 млрд руб.), общего среднего — 0%, дополнительного школьного — 2,7% (3,6 млрд руб.), высшего — 1,8% (6,8 млрд руб.), среднего профессионального — 0,4% (0,6 млрд руб.), дополнительного профессионального — 6,7% (7 млрд руб.), языкового обучения — 5,8% (1,55 млрд руб.). То есть основная «интернетизация» приходилась на рынок дополнительных образовательных услуг. При этом ежегодный потенциальный прирост в сфере EdTech прогнозировался на уровне 17–25%. В частности, предполагалось, что сегмент дошкольного образования достигнет к 2021 году 1,7 млрд руб., аудитория онлайна в сегменте дополнительного образования составит 8% от числа всех детей, получающих дополнительные образовательные услуги (с 242 тыс. в 2016 году до 687 тыс. в 2021 году), а число школьников, получающих дополнительное образование, достигнет 6,8% (и 10,1 млрд руб.). Что касается ситуации со средним школьным образованием, исследователи отмечали, что «в необходимости на постоянной основе использовать онлайн-технологии в образовании больше всего сомневаются родители».

Система образования в России чрезвычайно централизована и является главным образом государственной, указывала партнер по образовательным проектам Genome Ventures Анна Шайхутдинова: «Предпринимаются попытки регулировать онлайн-образование, и неизвестно, к чему могут привести такие шаги». Венчурный инвестор Алексей Соловьев, скептически оценивая потенциал вложений в сектор онлайн-образования, отмечал, что «основное препятствие — в менталитете преподавателей и студентов, которые мыслят очень консервативно». При этом, как говорилось в исследовании, законодательная база РФ, регламентировавшая цифровые формы образования, меняется «с заметным отставанием от потребностей индустрии EdTech и без учета темпов ее роста». Надежды же возлагались на приоритетный госпроект «Современная цифровая образовательная среда в РФ».

В октябре «Яндекс.Касса» и университет интернет-профессий «Нетология» представили новое исследование по структуре рынка онлайн-образования. Согласно его результатам, «оборот рынка онлайн-образования ежегодно растет на 60%, средний чек россиян за курсы, тренинги и мастер-классы в интернете год к году увеличился более чем на 20%». Львиную долю оборота рынка оттягивают на себя языковые курсы — 69%. Еще около 10% оборота приходится на школы личностного роста, развития лидерских качеств, креативности, 8% — на профессиональное обучение, 6% — на тренинги по психологии и эзотерике, 3% — на площадки, которые предлагают услуги репетиторов и подготовку по школьной программе (учитывались данные о платежах пользователей за 2017 и 2018 годы через «Яндекс.Кассу», с которой работают более 106 тыс. сайтов).

По мнению гендиректора edtech-акселератора Ed2 Натальи Царевской-Дякиной, наиболее успешными проектами в области онлайн-образования в России являются, в частности, Skyeng, «Нетология», Maximum Education, Skillbox и «Учи.ру». «В укрупненном разрезе на рынке около 40 EdTech-компаний c оборотом от 50 млн до 1,4 млрд руб. в год,— рассказала она.— Совокупно их оборот составил более 10 млрд руб. в 2018 году».

Законсервированный рынок

В России с 1 января 2019 года реализуется национальный проект «Образование». В числе его федеральных проектов предусматриваются те, что посвящены школе, ранней профориентации, непрерывному образованию, экспорту образования и цифровой образовательной среде, поясняла министр просвещения РФ Ольга Васильева. В июне Минпросвещения и Министерство цифрового развития РФ подготовили проект приказа, утверждающего создание предусмотренной в нацпроекте федеральной платформы цифровой образовательной среды (ЦОС). Она позволит ученикам, учителям, родителям и административно-управленческому персоналу взаимодействовать друг с другом. 1 октября запущена первая версия так называемого образовательного маркетплейса — платформы, где будут собраны государственные и частные образовательные сервисы. В ведомстве сообщили, что платформа будет агрегировать «весь образовательный контент и сервисы в регионах, на уровне федерации, в государственном и негосударственном секторе». Любой поставщик контента сможет разместить свои образовательные программы на этой площадке, «видны» они станут после проверок и верификации. Платформа будет общедоступна в конце нынешнего года, пока она тестируется в закрытом, пилотном режиме. Напомним, что, согласно федеральному проекту «Цифровая образовательная среда», на реализацию которого планируется направить 79,8 млрд руб., интернет-соединением должны быть обеспечены до 2024 года 100% образовательных учреждений России.

Школьное образование активнее выйдет в онлайн-сферу, «когда появятся цифровые сервисы и полноценные цифровые учебники, которые будут использоваться на занятиях», считает директор онлайн-школы «Фоксфорд», преподаватель кафедры высшей математики МФТИ Алексей Половинкин: «Когда-то не было электронных журналов и дневников, сейчас они появились в большинстве школ. Следующий шаг — использование образовательных сервисов, когда учитель сможет давать задачу не в бумажном учебнике, а в цифровом сервисе». По его мнению, когда это произойдет, можно будет ждать перераспределения рынка с офлайн-образования в сторону онлайна. При этом издательствам выгоднее печатать бумажные учебники, чем создавать электронные: «Ряд издательств и сейчас считает, что выпускает электронные учебники, но они напоминают отсканированные бумажные. Я же говорю об электронных учебниках, которые интерактивны».

Ситуацию сможет переломить массовое использование маркетплейса, где разные производители смогут размещать контент, что стимулирует конкуренцию как между производителями учебников, так и онлайн-школами, надеется он.

Кроме того, развитию рынка мешает и консервативность российского общества, считают эксперты. Одним из главных препятствий на пути развития онлайн-форматов гендиректор и основатель онлайн-университета Skillbox Дмитрий Крутов называет «отношение к образованию в стране, и к онлайн-образованию в частности, потому что это новый формат». «Образование вообще очень консервативная история — такое к нему и отношение со стороны школьников и их родителей,— продолжает господин Половинкин.— Как правило, раньше готовились к поступлению в вуз с репетитором, сейчас эта траектория повторяется, а к онлайн-ресурсам относятся с недоверием». По его мнению, бурное развитие, скорее всего, начнется, когда использование в школах цифровых инструментов станет нормой: «Тогда их использование в допобразовании также будет нормой».

Сила привычки

Сооснователь и гендиректор Skyeng Георгий Соловьев смотрит на ситуацию развития рынка онлайн-образования более оптимистично: «Любая достаточно "древняя" и консервативная отрасль сложно поддается трансформации». «С одной стороны, есть спрос на сильных профессионалов, с другой — классическое образование не успевает за рынком,— рассуждает он.— Это создает спрос, поэтому сюда приходят множество игроков: от крупных корпораций до стартапов». Однако и то, что для потребителей EdTech все еще в новинку, лишь временная трудность. «Достаточно вспомнить, сколько времени люди привыкали к e-commerce, ведь первые интернет-магазины возникли еще в 1990-х годах». По словам господина Соловьева, рынок пока не сформировался: «Все успешные компании по-прежнему ищут бизнес-модели». Проект же маркетплейса, который будет наполняться контентом и сервисами компаний, он расценивает как «отсутствие нацеленности государства на монополизацию рынка».

При этом корпоративный сектор практически не доступен для молодых компаний. «Им приходится конкурировать с крупными корпорациями или традиционными образовательными организациями,— обращает внимание директор центра EdCrunch University НИТУ МИСиС Нурлан Киясов.— А сектор B2C сложно развивать из-за низкой платежеспособности и вовлеченности со стороны населения, а также закрытости традиционных образовательных организаций или компаний для новых образовательных технологий». По его словам, все крупнейшие российские компании, достигшие успеха,— Skyeng, Skillbox, "Нетология", Ispring, Maximum education, "Учи.ру" — начинали свой бизнес с работы с B2C и только после выхода на определенный уровень получили возможность вкладывать средства в развитие B2B бизнес-модели».

Впрочем, в сфере онлайн-образования заложен большой потенциал с точки зрения роста бизнеса. «Игроки быстро и чутко реагируют на появление новых профессий на рынке и подхватывают новые тренды в обучении,— поясняют в Mail.ru Group.— Мы подтверждаем это и собственным примером: компании принадлежат доли в проектах GeekBrains и Skillbox. Мы видим, что направление онлайн-образования пользуется спросом и помогает развивать как навыки наших текущих сотрудников, так и будущих специалистов».

Валерия Мишина