Жаров считает штрафы за нарушения в интернете эффективнее блокировки

Наказанием за нарушения в интернете для компаний вместо блокировки могут стать штрафы, сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров в ходе 6-й Всемирной конференции по управлению интернетом в китайском Учжэне. Господин Жаров уточнил, что штрафы будут крупными, но точную сумму не назвал. По его мнению, планируемые меры станут «очень серьезным и эффективным шагом вперед».

«В настоящее время в РФ проходит обсуждение законопроекта, который предписывает достаточно серьезные штрафы для компаний, которые не соблюдают законодательство в области регулирования интернета… Если мы еще несколько лет назад говорили о том, что нарушители должны быть заблокированы, то теперь, мне кажется, есть более цивилизованный и эффективный метод, когда его наказывают экономическим рублем»,— пояснил глава Роскомнадзора (цитата по ТАСС).

29 марта вступили в силу законы о наказании за фейковые новости, а также за оскорбление общества, государства и госсимволов. За публикацию фейков граждан будут штрафовать на сумму до 100 тыс. руб. Для должностных лиц штраф составит до 200 тыс., для юрлиц — до 500 тыс. руб. Закон о фейковых новостях также предполагает внесудебную блокировку. Первым оштрафованным СМИ стал издательский дом «Момент истины».

Подробности — в материале “Ъ” «"Момент истины" оспорит первый в России штраф для СМИ за фейк».