Александр Высокинский утвердил среднюю стоимость «квадрата» жилья в Екатеринбург

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление об утверждении средней рыночной стоимости квадратного метра жилья в городе на четвертый квартал 2019 года. Согласно документу, она составит 64930 руб. В начале года эта цифра составляла 61557 руб. На этот показатель власти ориентируются при строительстве либо покупке за счет бюджета жилья для малоимущих и нуждающихся горожан (дети-сироты, молодые семьи). Среднюю стоимость власти утверждают каждый квартал.

Цена на рынке сейчас значительно выше и, как ожидается, продолжит расти в ноябре. В октябре средняя стоимость жилья на первичном рынке Екатеринбурга составила 73,4 ты. руб. кв. м, что на 2% выше сентября и на 10% — показателя начала года. Такие данные приводят аналитики ЦИАН.

Аналитики «Авито Недвижимость» связывают рост цен на жилье с постепенным переходом отрасли жилищного строительства на проектное финансирование. Согласно их данным с момента вступления в силу законодательных изменений в июле прошлого года новостройки в России подорожали в среднем на 3,3%, до 72,9 тыс. руб. кв. м в год. В «Авито Недвижимость» не исключают, что в ноябре на первичном рынке произойдет еще одна волна повышения цен.