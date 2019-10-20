«Курьер» нашел «справедливость»

Газета «Симбирский курьер» официальным владельцем которой в последние годы был Наиль Тазетдинов продана адвокату, заместителю руководителя ульяновского регионального отделения «Справедливой России» Евгению Калашникову, которому будет принадлежать основная доля в компании. Причин продажи господин Тазетдинов не называет, однако финансовые показатели деятельности редакции говорят о ее убытках. Новые владельцы намерены со временем вывести газету на самоокупаемость, «сохранив коллектив и направленность». Эксперты сомневаются, что газете «даже после перезагрузки» без внешней подпитки удастся выжить.

В пятницу стало известно, что первая неофициальная газета Ульяновской области «Симбирский курьер» (СК) фактически уже продана. Об этом “Ъ” сообщил член «Справедливой России», политический активист и эколог Александр Брагин. По его словам, новым совладельцем станет Евгений Калашников, адвокат, заместитель руководителя, секретарь бюро совета реготделения «Справедливой России», член областной избирательной комиссии.

Владелец СК Наиль Тазетдинов подтвердил “Ъ”, что все 100% ООО «Симбирский курьер» он продает, однако говорить о подробностях сделки отказался. Причины продажи он также не стал называть. Впрочем, одной из причин, судя по всему, является убыточность газеты. Согласно данным Kartoteka.ru, по итогам 2017 года при выручке в 5,256 млн руб. себестоимость продаж СК составила 6,243 млн руб., убыток – 1,069 млн руб. По неофициальным данным, в 2018 году убыточность сохранилась.

«Симбирский курьер», созданный в сентябре 1990 года, стал первой в регионе газетой, никак не связанной с КПСС. Основателем и главным редактором газеты стала известная в Ульяновске журналист и редактор Алла Багдасарова, учредителем -первый демократически избранный горсовет Ульяновска. В 1993 году коллектив отказался идти под учредительство мэрии Ульяновска, учредителями редакции стал журналистский коллектив, редакция работала на самоокупаемости, за счет доходов от рекламы и распространения. После августовского дефолта 1998 года 50% доля в издании была продана предпринимателю Наилю Тазетдинову. Со временем господин Тазетдинов получил контроль в НП «Симбирский курьер», а с марта 2015 года перевел активы в ООО «Симбирский курьер», где все 100% принадлежали уже ему. Газета помимо рекламы и распространения имела дополнительный доход от госконтрактов на освещение деятельности гордумы, мэрии, заксобрания и облправительства – с 2011 года по 2015 год 39 контрактов на общую сумму в 11,930 млн руб. и с 2015 года по 2017 год 10 контрактов на общую сумму в 3,485 млн руб.

Евгений Калашников пояснил “Ъ”, что после окончательного оформления всех документов ему будет принадлежать 70% ООО «Симбирский курьер». Еще 30%, по его словам, будет принадлежать главному редактору и владельцу интернет-портала «Рупор 73» (и одноименного ООО) Евгению Дручинину. По словам господина Калашникова, он уже встречался с коллективом СК и пообещал, что «редакционная политика будет вестись без резких изменений, с сохранением преемственности и накопленного опыта», «репутация, наработанная “Курьером” за 30 лет, дорогого стоит». Он также пообещал, что, несмотря на его связь со «Справедливой Россией», «идеологической подсветки не ожидается», и «газета будет освещать интересы всех партий». Евгений Калашников также отметил, что намерен вывести газету на безубыточность, добиться увеличения тиража, в дальнейшем вернуться к выходу два раза в неделю, а затем и к первоначальной периодичности – три раза в неделю. При этом он называет только два источника дохода – рекламу и распространение.

«Я вообще скептически отношусь к сделке и не понимаю цели покупки. Газетный рынок уже и так в “схлопнутом” состоянии. Возможно, газете попытаются сделать перезагрузку. Но я не вижу перспектив и, главное, кадров, которыми можно усилить, у “Рупора” тоже нет кадров. Даже “Ульяновская правда” финансируемая из бюджета, фактически умерла – ее перезагрузили, сделали хорошо новый формат, но старую аудиторию потеряли, а новую не нашли»,– считает владелец и главред интернет-портала «Улпресса» Дмитрий Ежов.

«Я не вижу никаких хороших перспектив у этого проекта»,– добавляет соучредитель интернет-портала 1-ul.ru Сергей Давыдов. По его мнению, «лет семь назад еще можно было развивать интернет-версию газеты, и тогда можно было бы говорить о перспективах», «сейчас же остался только бренд, и сделать что-то стоящее будет весьма сложно».

Сергей Титов, Ульяновск