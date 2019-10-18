Ультрафиолет засветил аферу

Как стало известно “Ъ-Приволжье”, в розыск объявлен бывший гендиректор АО «Нижегородский водоканал» Александр Попов. Его заочно обвинили в мошенничестве, связанном с закупкой в 2016 году оборудования для ультрафиолетовой очистки сточных вод. Фиктивному подрядчику ООО «Веград Инжиниринг» был выплачен завышенный аванс в 607,5 млн руб. Бывший финансовый директор фирмы Андрей Брунков, полностью признавший свою вину и давший показания на господина Попова, приговорен к реальному сроку.

О том, что бывший гендиректор Нижегородского водоканала Александр Попов объявлен в розыск, говорится в опубликованном Нижегородским райсудом тексте приговора в отношении Андрея Брункова, бывшего финансового директора ООО «Веград Инжиниринг». Напомним, эта компания фигурировала в скандальной закупке оборудования для ультрафиолетовой очистки (УФО) стоков на Нижегородской станции аэрации. В январе 2016 года бывший на тот момент руководителем Нижегородского водоканала Александр Попов вопреки запрету главы администрации города заключил договор с подрядчиком на модернизацию станции аэрации с установкой УФО сточных вод.

Водоканал перечислил 607,5 млн руб. аванса, сильно переплатив, и затем долгое время не мог получить УФО для монтажа. В итоге оборудование было арестовано в ходе расследования, начавшегося в нижегородском управлении ФСБ.

Оно завершилось арестом и приговором для Андрея Брункова за мошенничество в особо крупном размере, вину в котором он признал полностью. В мае его осудили на три года восемь месяцев колонии общего режима (большую часть назначенного срока он отсидел в СИЗО и под домашним арестом). Бывший финдиректор ООО «Веград Инжиниринг», которого судили в особом порядке, дал показания на господина Попова. Как следует из приговора, в целях хищения средств водоканала директор и подрядчик договорились о создании фирмы-двойника. Нижегородский водоканал уже работал с добросовестной компанией ООО «Веград Инжиниринг», и фигуранты решили учредить компанию с точно таким же названием, которая и стала единственным участником закупки. При этом, как сказано в приговоре, Андрей Брунков договорился с бизнесменами из Боснии и Герцеговины, владевшими ООО «Веград Инжиниринг», что они будут номинальными директорами и участниками создаваемой фирмы-двойника. О том, что второй «Веград Инжинринг» будет использован для хищения выручки водоканала, не намереваясь устанавливать закупленное оборудование, иностранных бизнесменов в известность не ставили. Их организация была использована как ширма для вступления в СРО и получения фирмой-двойником допусков на строительно-монтажные работы, без которых второй «Веград Инжиниринг» не смог бы участвовать в торгах водоканала.

Александр Попов, судя по тексту приговора, принимал активное участие в реализации «преступного плана» по тендеру с фиктивным подрядчиком, он лично возглавил закупочную комиссию водоканала. В качестве ущерба Нижегородскому водоканалу следователи ФСБ рассчитали всю сумму аванса, и суд с этим согласился. Причем из выплаченных подрядчику 607,5 млн руб. осужденный Андрей Брунков намеревался взять себе только 40,5 млн руб. Остальную сумму директор водоканала, судя по приговору, намеревался «обратить в свою пользу и в пользу других лиц».

Заочно Александра Попова также обвинили по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере» и приостановили расследование за розыском.

Как сообщил близкий к следствию собеседник “Ъ-Приволжье”, бывший директор Нижегородского водоканала объявлен в международный розыск, так как есть сведения, что он скрывается за рубежом.

Напомним, господин Попов считался ставленником бывшего заместителя губернатора Александра Байера, который сейчас занимает аналогичную должность в администрации Владимирской области. Примечательно, что после того, как Александра Попова за сомнительную сделку с «Веград Инжинирингом» администрация города в 2016 году вынудила уволиться из водоканала, он был трудоустроен гендиректором в АО «Нижегородская областная коммунальная компания», контролируемую правительством Нижегородской области теплоснабжающую компанию. С этой должности менеджер из команды господина Байера и исчез в неизвестном направлении.

Роман Кряжев