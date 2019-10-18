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Одобрена сметная стоимость капремонта трассы «Новороссийск – Керчь»

Ростовский филиал Главгосэкспертизы РФ выдал положительное заключение на сметную стоимость капитального ремонта автодороги А-290 «Новороссийск – Керчь». Речь идет о капремонте отрезка трассы на территории Анапы.

Уточняется, что протяженность участков капитального ремонта автодороги составляет 6 км. Там планируется усилить дорожную одежду, оборудовать заездные «карманы» и посадочные площадки, переустроить три остановки общественного транспорта, укрепить обочины, обустроить тротуары, а также выполнить систему водоотвода. Кроме того, на трассе будут модернизированы светофоры и выполнена замена освещения участка.

Предполагаемая интенсивность движения автотранспорта на трассе после ввода участка в эксплуатацию составит 7121 автомобилей в сутки.

Василий Хитрых


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