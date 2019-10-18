В Самарской области директор компании осужден за растрату 5 млн рублей

Октябрьский районный суд Самары вынес приговор 37-летнему местному жителю – директору неназванного ООО. Мужчина признан виновным в четырех фактах растраты (ст. 160 УК РФ). Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«Установлено, что директор общества с ограниченной ответственностью заключал „заведомо“ убыточные договора на поставку оборудования, которое фактически не требовалось для нужд общества, и, соответственно, в адрес последних поставлено не было»,– говорится в сообщении.

Впоследствии деньги переводились на счета подставных фирм, которые не занимались финансовой работой. Силовикам удалось собрать доказательства четырех преступлений обвиняемого.

Сумма нанесенного ООО ущерба составила свыше 5 млн руб. По этому факту было возбуждено уголовное дело.

Георгий Портнов