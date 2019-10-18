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Айрат Максадов обвиняет бизнес-партнера в невыгодных сделках

Фото: Дмитрий Колпаков / Коммерсантъ

Воспитание чувства доли

Владельцы «Эко-сити» выясняют отношения в суде

Коммерсантъ (Уфа) от , стр. 8

Мусорная реформа в Башкирии сопровождается корпоративными скандалами. В одной из крупнейших компаний по обращению с ТКО — ООО Региональный оператор «Эко-сити» — началась борьба за контрольный пакет. Предприниматель Айрат Максадов, получивший в 2018 году 33% уставного капитала этого предприятия, пытается в суде вытеснить из числа акционеров предпринимателя Семена Земскова, который ему эту долю уступил. Один из главных активов «Эко-сити» — 10-летний контракт стоимостью 16 млрд руб. с министерством экологии на вывоз и утилизацию мусора в 22 муниципалитетах. По мнению юристов, исход спора не очевиден.


В арбитражном суде Башкирии разворачивается корпоративный спор двух совладельцев второго по величине мусорного оператора республики — компании РО «Эко-сити». Предприниматель, владелец мусорного полигона в Стерлитамаке Айрат Максадов, владеющий с 2018 года 33% уставного капитала общества, требует, чтобы суд исключил из числа учредителей предпринимателя и генерального директора предприятия Семена Земскова, владеющего 37% уставного капитала. Интересно, что господин Земсков до 2018 года владел 100% капитала предприятия, а потом уступил часть доли Айрату Максадову и третьему партнеру — Айнуру Гайнуллину (владеет 30%).

В суде Айрат Максадов заявил, что действия крупнейшего участника общества, господина Земскова, противоречат интересам предприятия и наносят ему значительный вред.

В своем иске господин Максадов (копия есть в распоряжении „Ъ“) ссылается на «невыгодную» для предприятия сделку по транспортировке мусора в Зауралье стоимостью 1,51 млрд руб., заключенную Семеном Земсковым в начале года с ООО Региональный оператор «Эко-сити Юг». Истец отмечает, что по этому договору РО «Эко-сити» обязался платить контрагенту за каждый кубометр вывезенного мусора 668,7 руб., в то время как по ранее заключенным договорам с другими контрагентами та же услуга оплачивается в диапазоне 118,7–157,3 руб. за кубометр. Кроме того, считает истец, компания «Эко-сити Юг» договор не исполняет, а нанимает для этого субподрядчиков, которым платит за кубометр от 40 до 115,4 руб.

По мнению Айрата Максадова, сделка с компанией РО «Эко-сити Юг» была экономически необоснованна и нанесла предприятию «колоссальный ущерб». Он также приводит довод о том, что генеральный директор РО «Эко-сити» Семен Земсков был заинтересован в этой сделке, так как он якобы контролирует компанию-исполнителя, оформленную на его водителя, Николая Боркова.

В числе других оснований для лишения партнера доли господин Максадов приводит отказ Семена Земскова включить в повестку внеочередных собраний участников общества вопрос о финансовых результатах работы предприятия в 2018 году и в первом квартале текущего года. Генеральный директор компании «не является на созванные им общие собрания участников», а также допускает «экономически необоснованные траты на дорогие перелеты и проживания в других странах и городах России», отмечает истец.

• ООО Региональный оператор «Эко-сити» образовано в Ишимбайском районе Башкирии в январе 2016 года Русланом Еникеевым. В ноябре 2017 года, по данным kartoteka.ru, 100% капитала общества получил Семен Земсков. Айрат Максадов приобрел долю в 33% в марте 2018 года, Айнур Гайнуллин тогда же получил 30%. Чистый убыток предприятия в 2018 году составил 12 млн руб. РО «Эко-сити» — второй по величине мусорный оператор в Башкирии, с которым минэкологии республики заключило 10-летний контракт на обслуживание 22 муниципалитетов стоимостью 16,1 млрд руб.

Семен Земсков, в свою очередь, считает претензии партнера беспочвенными. Высокую стоимость контракта с компанией «Эко-сити Юг» он объясняет тем, что «плечо» перевозок в Зауралье составляет до 300 км. «Видимо, поэтому там нет других желающих заниматься этой деятельностью. А цены мы не с потолка берем: они установлены тарифным комитетом и одобрены УФАС»,— отметил предприниматель. Претензии господина Максадова Семен Земсков связывает с тем, что у партнера «есть переполненный полигон в Стерлитамаке, на который, как он полагает, мы должны свозить отходы, а он — получать за это деньги». Господин Земсков добавил, что взял партнером Айрата Максадова по просьбе бывшего министра природопользования и экологии Башкирии Илдара Хадыева. «Между ними были хорошие отношения, и министр предложил: хватит ссориться, работайте вместе. Я согласился, но, как видно, ошибся»,— заявил Семен Земсков.

Илдар Хадыев вчера не телефонные звонки не отвечал.

Третий соучредитель компании, Айнур Гайнуллин, сообщил „Ъ“, что претензий к работе Семена Земского не имеет.

Председатель Союза экологов Башкирии Александр Веселов не исключает, что причина корпоративного спора в желании одного из партнеров получить контроль над предприятием. «По моим данным, ввести Айрата Максадова в состав учредителей компании просило прежнее руководство республики, в том числе вице-премьер Фархад Самедов. Тогда эти два предпринимателя всем надоели жалобами друг на друга. А Максадов всегда хотел стать регоператором, правда, финансовых возможностей для этого у него не было»,— отметил собеседник.

Адвокат Аскар Мингазетдинов отмечает, что в таком судебном разбирательстве ответчик находится в более уязвимом положении. «Например, если он действительно не посещал собрания учредителей, то допустил большую ошибку, которая может стоить ему доли в уставном капитале. То же самое можно сказать и о доводе о заключении невыгодного договора с подконтрольным лицом, если истец докажет этот факт. При этом, конечно, такой аргумент, как зарубежные перелеты, напротив, не является основанием для исключения»,— отметил адвокат. По мнению эксперта, не последнюю роль в исходе разбирательства может сыграть позиция третьего партнера: «Хотя с юридической точки зрения его позиция никак не влияет на дело, на практике позиция суда формируется с учетом мнения всех учредителей компании».

«Игнорирование собраний само по себе недостаточное основание для исключения участника. Другое дело — заключение невыгодной сделки с заинтересованным лицом,— отмечает управляющий партнер «Бэйсик консалтинг» Рауль Сайфуллин.— Этот довод гораздо серьезнее. Если истец его докажет, то иск, скорее всего, будет удовлетворен».

Булат Баширов, Влада Шипилова


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