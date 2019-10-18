Мигрантовая поддержка

Фонд президентских грантов сократил поддержку некоммерческого сектора Татарстана. По итогам второго конкурса 76,2 млн руб. выиграли лишь 44 проекта. Год назад общая сумма грантов почти достигала 100 млн руб. Самые большие гранты вновь получила член Общественной палаты Лилия Таишева — в совокупности почти 20 млн руб. на социальную адаптацию мигрантов и противодействию распространения ВИЧ-инфекции. Среди победителей оказались два прихода РПЦ в Казани. Гранты также получили проекты «Старость в радость», «Больше рожать и здорово жить», «Бездомные рождаются дома».



Фонд президентских грантов определил победителей второго конкурса 2018 года. Гранты на общую сумму 76,2 млн руб. получат проекты 44 некоммерческих организаций из Татарстана. Всего в списке победителей более 2,1 тыс. НКО, среди которых распределят 4,3 млрд руб.

Самый крупный грант Татарстана, как и осенью прошлого года, получила благотворительная организация «Новый век», которую возглавляет член Общественной палаты республики Лилия Таишева. Однако если год назад НКО просила деньги на продвижение «модели комплексного подхода к социальной адаптации и интеграции трудовых мигрантов», то теперь организация хочет тиражировать эту модель в 22 регионах России, создав специальный «межсекторный ресурсный центр». На эту задачу «Новому веку» выделили 11,1 млн руб. В описании сказано, что в новом проекте примут участие не менее 12,1 тыс. трудовых мигрантов и членов их семей. «Новый век» также обязуется проводить семинары и видеоконференции для профильных организаций. Итоги проекта должны быть подведены на площадке Госдумы.

Ресурсный центр социальной адаптации мигрантов — один из двух татарстанских проектов в категории «Защита прав и свобод человека», который одобрил президентский фонд. Еще почти 1,5 млн руб. получит зарегистрированный в Казани «Совет детских организаций Республики Татарстан» на создание «Детской общественной приемной». Проект будет реализовываться при поддержке уполномоченного по правам ребенка в Татарстане Гузели Удачиной. По его итогам будет создана «команда из 54 детских общественных помощников уполномоченного».

Два правозащитных проекта были отклонены фондом. Это «Школа права» татарстанского отделения Ассоциации юристов России (запрашивалось 1,7 млн руб.) и проект по «защите прав и свобод человека и гражданина в условиях создания единого информационного пространства» Университета управления ТИСБИ (просил 1,1 млн руб.).

Большинство татарстанских проектов, получивших средства, направлены на социальную защиту, поддержку семьи и пропаганду здорового образа жизни (по трем категориям всего 26 проектов). Второй по величине грант в республике выиграло общественное движение содействия гражданским инициативам «Наше дело» на проект «Мечтай со мной». За 8,8 млн руб. грантовых средств организация обязалась исполнить «заветные мечты детей (от 3 до 17 лет) и пожилых (от 60 лет) с состоянием здоровья, угрожающим жизни», в 12 регионах РФ. Движение, по данным kartoteka.ru, возглавляет еще один член Общественной палаты Татарстана Тимур Сафин, сын депутата Госсовета республики от КПРФ Фадбира Сафина. Третий по величине грант (более 8,6 млн руб.) выиграл «Центр гигиенического обучения населения» для «противодействия ВИЧ». Учредителем центра является вышеупомянутая госпожа Таишева.

Общественная организация ветеранов (пенсионеров) Арского района получит 414 тыс. руб. на проект «Старость в радость», в рамках которого будет организован «активный досуг пожилых от 65 лет в целях их социально-психологической адаптации в социуме». В ветеранской организации обещают проводить для пенсионеров курсы компьютерной грамотности, встречи с писателями и поэтами. Также в программе «просмотр кинофильмов, лекции, праздничные огоньки, чаепития». Стоит отметить, что год назад финансирование уже получал подобный проект под названием «Старость — в радость, пенсия — не приговор» Центра социальных инициатив «Страна добра».

Среди других социальных проектов — «Православная терапевтическая община „Ковчег“». Грант на 499 тыс. руб. выиграл приход храма Святителя Варсонофия Казанского. На деньги фонда реабилитацию в общине, расположенной в Пестречинском районе республики, должны пройти 200 человек. Приход Духосошественской церкви Казани выиграл 499 тыс. руб. на проект «Хранители семьи» (церковь хочет показывать фильмы о личных историях в религиозных многодетных семьях). Также 2,4 млн руб. получит «Социальное такси» организации «Забота», 1,5 млн руб. — «Больше рожать и здорово жить» от «Многодетных семей Республики Татарстан», 755 тыс. руб. — «Прыгни выше головы!» Федерации фитнес-аэробики Татарстана, 492 тыс. руб. — «Добрый фудтрак» «Доброй Казани».

Из проектов в области культуры победителем стал «Вальс Победы». Центр «Саулык» на грант в размере 450 тыс. руб. планирует проводить «тематические танцевальные вечера на открытых площадках, адаптированных для жителей пожилого возраста» в Менделеевском районе. Профсоюз работников культуры Дрожжановского района обещает создать «Театр кукол на селе» (получил 275 тыс. руб.). На грант в 3,6 млн руб. «Аграрное молодежное объединение Республики Татарстан» проведет «международный конгресс сельской молодежи».

Сокращением «нежелательного приплода от домашних животных и безнадзорных животных» займется организация «Право на жизнь» из Бугульмы, которая выиграла 0,5 млн руб. на «стерилизацию 115 особей домашних животных, владельцы которых не могут позволить себе эту дорогостоящую операцию» в рамках проекта «Бездомные рождаются дома». Казанская организация «Зоозабота» получит 1,2 млн руб. на «повышение уровня культуры и грамотности детей младшего школьного возраста в области содержания домашних животных». Формированием «положительного экологического имиджа региона» займется Поволжский центр образовательных инноваций «Практик» (на проект «Зеленое поколение» выделен грант на 499 тыс. руб.).

Единственным татарстанским проектом, который победил в категории «укрепление межнационального и межрелигиозного согласия», стал «Форум-театр мирного урегулирования межнациональных конфликтов МУВИ». Молодежная ассамблея народов Татарстана, получив грант в размере 498 тыс. руб., проведет мастер-классы среди молодежи «для передачи инструментов мирного выхода из конфликтной ситуации». Ассамблею возглавляет член Общественной палаты Татарстана Тимур Кадыров.

Стоит отметить, что по итогам первого конкурса 2019 года федеральные гранты получил еще 41 проект на общую сумму 78,7 млн руб. Таким образом объем поддержки татарстанских НКО из президентского фонда достиг почти 155 млн руб. на все 85 проектов. В 2018 году победителями конкурсов стали 118 проектов на общую сумму 174,1 млн руб., в том числе по итогам второго конкурса — 60 проектов на общую сумму 95,3 млн руб. Таким образом, финансирование проектов республики фондом сократилось в целом за год на 11%, по итогам второго конкурса — на 20%.

Кирилл Антонов