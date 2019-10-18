Определите «Азимут» по карте

Как стало известно “Ъ-Прикамье”, заявку на участие в конкурсе по управлению гостиницей в здании ВКИУ подал только один интересант. По неофициальным данным — от международной гостиничной сети Azimut Hotels. Владельцы пермского отеля Holiday Inn, также интересовавшиеся конкурсом, посчитали, что для них вступать в проект довольно рискованно. Azimut Hotels эксперты считают сильным игроком.



Вчера завершился срок подачи заявок на участие в конкурсе по управлению гостиничным комплексом в здании казармы бывшего ВКИУ на ул. Окулова, 4. Источник в кабмине сообщил “Ъ-Прикамье”, что подана лишь одна заявка. По его данным, задаток вносила только международная гостиничная сеть Azimut Hotels. При этом поданная заявка еще не рассмотрена, и если в ней обнаружат какие-то несоответствия, то конкурс повторится, заметил источник в правительстве.

В сентябре Корпорация развития Пермского края объявила запрос предложений на оказание услуг по управлению гостиничным комплексом, созданным в результате проведения реконструкции на ул. Окулова, 4, в Перми. Максимальная стоимость контракта составляет 669,9 млн руб. Итоги подведут 30 октября. Победителем признают участника, предложившего наименьшую стоимость контракта.

Согласно документации, подрядчиком станет управляющая компания, которая будет выполнять свои функции 20 лет. Она должна обеспечить эффективное управление гостиничным комплексом, его операционной деятельностью в соответствии с требованиями РФ, а также международными стандартами гостиничной деятельности, увеличивать доходы собственника. Кроме того, управляющая компания должна получить свидетельство о присвоении гостинице категории «четыре звезды».

Комплекс планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году. Планируемый номерной фонд — 201 номер, включая 89 категории «Стандарт», 67 — «Супериор», 18 — «Делюкс», 26 — «Люкс», один «Президентский».

Запросом предложений по управлению гостиницей на ул. Окулова, 4, были заинтересованы владельцы пермского отеля Holiday Inn и международная сеть отелей Azimut Hotels — один из крупнейших гостиничных операторов страны по количеству номеров и географическому охвату: около 7 тыс. номеров в 34 отелях в 26 городах России, Германии, Австрии и Израиле. “Ъ-Прикамье” направлял запрос в Azimut Hotels, но ответа так и не получил. Как сообщил пермский отельер, представитель владельцев гостиницы Holiday Inn Сергей Сташков, Holiday Inn не стал подавать заявку на участие в конкурсе по экономическим соображениям.

Сначала, пояснил господин Сташков, документация показалась «достаточно адекватной», и пермская группа отельеров планировала подать заявку на конкурс, однако позднее, проанализировав возможные риски предложения, владельцы пермского отеля Holiday Inn отказались от участия. По словам Сергея Сташкова, в конкурсе краевых властей могли принять участие три вида интересантов: независимые гостиничные управляющие компании вроде пермской (таких групп в России всего насчитывается пять-семь), международные бренды и крупные российские гостиничные сети. «Но властям для конкурса нужен международный бренд. Мы без проблем могли привлечь бренд — и Holiday Inn, и Hilton, и других,— пояснил Сергей Сташков.— Но проблема в том, что максимальные значения по цене контракта, предложенные властью, нам пришлось бы отдать иностранному бренду за франшизу. А еще надо вложить свои деньги в оборудование отеля. Власти хотят только построить отель, а закуп всего операционного инвентаря: матрацев, штор — возложить на УК. По моим оценкам, на это понадобится около 100 млн руб. Мы вкладываем 100 млн руб., платим задаток еще 30, и весь денежный поток отдаем иностранцам. Для нас экономического резона в таком конкурсе немного».

По мнению эксперта, международные гостиничные бренды не смогли участвовать в пермском конкурсе по нескольким причинам: слишком короткий срок для подачи заявок, своя форма контракта, а также и то, что иностранные бренды не платят для участия в конкурсах залоги и задатки. Крупные российские гостиничные сети, такие как «Амакс» и Azimut Hotels,— потенциальные участники конкурса, однако только Azimut Hotels имеет гостиницы за рубежом.

«У них свой бренд, они могут вести гибкую ценовую политику. Есть финансовые ресурсы, они открывают хорошие отели в стране. Это очень мощный игрок»,— так охарактеризовал господин Сташков Azimut Hotels.

Напомним, проект гостиницы в здании бывшего ВКИУ за 24,5 млн руб. выполнит НИУ МЭИ — Московский энергетический институт. Пермский отельер заметил, что НИУ МЭИ не имеет опыта в проектировании гостиниц, а эта сфера — специфический бизнес, где «шаг влево, шаг вправо, и твой отель неокупаем никогда». «Если они (победители конкурса.— “Ъ-Прикамье”) запроектируют средний отель, то соседнему New Star ничего не грозит. Если они запроектируют хорошо, то какая-то конкуренция будет»,— резюмировал Сергей Сташков.

Пятиэтажное здание бывшего военного училища (ВВКИУ) на ул. Окулова, 4? имеет площадь почти 14 тыс. кв. м. При предыдущем губернаторе Викторе Басаргине в помещение планировалось перенести художественную галерею. В 2015 году краевые власти за 510 млн руб. приобрели здание у ООО «Тандем», близкого к инвесткомпании «Бекар».

Вячеслав Суханов, Евгения Ахмедова