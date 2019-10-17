В отношении министра спорта Ставропольского края возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело в отношении министра физической культуры и спорта Ставропольского края Романа Маркова, сообщили в следственном управлении СК России по региону, Чиновника подозревают в в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ).

По данным следствия, в 2017 году господин Марков «незаконно допустил руководителя одной из фирм к подготовке технического задания, определению и обоснованию начальной (максимальной) цены контракта от лица государственного заказчика для проведения аукциона на закупку спортивного оборудования для общефизической подготовки».

Как уточнили в ведомстве, инвентарь приобретался для «Ставропольского училища олимпийского резерва в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы». Позже победителем в тендере на закупку инвентаря стала именно та компания, которая, как выяснилось и участвовала в подготовке техзадания, заключив с правительством края госконтракт на сумму свыше 14 млн руб. Хотя, как выяснило следствие, рыночная стоимость поставленного фирмой спортивного оборудования составила чуть более 8 миллионов рублей. «Остальные деньги были похищены. Причиненный государству ущерб составил более 6 млн руб.».

Уголовное дело возбуждено СКР по материалам управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого главка МВД. По месту жительства и работы Романа Маркова были проведены обыски, в ходе которых была изъята документация по оказанию услуг в рамках государственного контракта.

Александра Ларинцева, Пятигорск