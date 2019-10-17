Александр Дрыманов указал в суде на дискредитацию СК

Бывший главный следователь Москвы Александр Дрыманов назвал свой арест попыткой дискредитировать главу Следственного комитета Александра Бастрыкина. Такое заявление он сделал на заседании Мосгорсуда. Там 17 октября начали по существу рассматривать дело о получении взятки в $1 млн высокопоставленными сотрудниками СК. По версии обвинения, Дрыманов и двое его коллег за деньги освободили из-под стражи криминального авторитета Андрея Кочуйкова. Прокурор на заседании уточнил суть этого дела, а бывшие следователи его раскритиковали. Подробности — у корреспондента “Ъ FM” Владимира Расулова.

Это заседание Мосгорсуда оказалось не похожим на все остальные. По крайней мере, потому что следователи находились на непривычном для них месте — не рядом с прокурором, а в стеклянном боксе для подсудимых. Экс-глава столичного управления СК Александр Дрыманов делил скамью с бывшим коллегой из управления Следственного комитета по Центральному округу столицы Алексеем Крамаренко и бывшим начальником управления собственной безопасности федерального СК Михаилом Максименко. Последний, как заявила на суде прокурор Милана Дигаева, и предложил в 2016 году организовать преступную группу и за деньги помочь смягчить наказание авторитету Андрею Кочуйкову.

Последний еще в декабре 2015 участвовал в перестрелке в ресторане Elements на Рочдельской улице, за что и оказался под следствием. Но якобы за $1 млн сотрудники СК устроили так, что ему сначала смягчили обвинение, а затем он и вовсе вышел на свободу. Как заявила прокурор, Михаил Максименко получил деньги через посредника, девелопера Дмитрия Смычковского, а затем участники группы поделили сумму в равных долях. Однако сам Максименко на суде это отрицал: «Полагаю, что никаких объективных доказательств моей вины в деле не имеется. Деньги, якобы вверенные мне в качестве взятки, не обнаружены и не изъяты. Никаких крупных трат с моей стороны с момента передачи взятки не было. Израсходовать столь крупные суммы до момента моего задержания я не смог бы физически».

По версии обвинения, в преступную группу входил и первый замначальника столичного СК Денис Никандров. Ранее его уже осудили за взятку на пять с половиной лет колонии, но в июне он условно-досрочно вышел на свободу и дал показания против своих коллег. Никандров же, как заявила прокурор, попытался добиться покровительства по службе у своего начальника Александра Дрыманова, за что предоставил тому дебетовую карту с почти €10 тыс. Однако сам бывший главный следователь Москвы на суде пояснил: карта не активирована, и на ней нет денег. А само дело, по словам Дрыманова, это попытка бросить тень на весь Следственный комитет: «В чем нас обвиняют? В том, что мы хотели добиться справедливого решения? Это беспрецедентно для российского и даже советского уголовного судопроизводства — передача уголовного дела неуполномоченному следственному органу, в данном случае ФСБ России. Я делаю единственный вывод: целью подобных действий была дискредитация Следственного комитета Российской Федерации и желание освободить от занимаемой должности председателя СК».

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Первое заседание Мосгорсуда по существу дела о взятках в Следственном комитете в итоге оказалось недолгим — оно длилось чуть больше полутора часов. Но подсудимым расслабляться не стоит. Прокурор Милана Дигаева ранее сумела на 13 лет отправить в колонию бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко также по делу о взятках.

Следующее заседание пройдет 5 ноября. Предполагается, что в этот день Мосгорсуд начнет допрашивать свидетелей обвинения.