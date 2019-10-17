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Как найти работу на фрилансе?

Подкаст «ЪFM. Карьера», выпуск 30

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Сколько платят иностранные компании сотрудниками на фрилансе? Как искать удаленную работу и не столкнуться с мошенниками в интернете? И как компании контролируют сотрудников, работающих из дома? На эти вопросы обозревателю “Ъ FM” Михаилу Гуревичу и создателю ресурса «Вакансии для хороших людей» Ирине Конторевой ответил директор по стратегии и продукту TalentTech Евгений Барулин. Слушайте и подписывайтесь в iTunes и Google Podcasts.


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