Нижегородская область не укладывается в норматив по снижению уровня бедности

В Нижегородской области по итогам 2019 года уровень граждан, имеющих доход ниже официально установленного прожиточного минимума, составит 9,5%. Об этом нижегородский министр экономического развития и инвестиций Игорь Норенков заявил в ходе заседания областного правительства.

По его словам, этот показатель будет таким же, как и в прошлом году. При этом, по данным Росстата, в 2018 году доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в Нижегородской области составила 10%. По целевым установкам министерства экономического развития РФ, уровень бедности в Нижегородской области в текущем году должен снизиться до 8,7%.

«Пока, если исходить из реальной ситуации, уровень бедности останется на уровне 2018 года. Это связано, в первую очередь, с продолжающейся стагнацией в росте доходов населения. Происходит это из-за высокой закредитованности граждан. Но мы видим, что темпы роста задолженности по кредитам снижаются. Соответственно, отрицательное влияние этого показателя на рост денежных доходов снизится на фоне роста заработной платы, пенсий и пособий»,– пояснил министр. По словам господина Норенкова, перед властями стоит задача к 2024 году снизить уровень бедности до 5,8%.

Как сообщал “Ъ-Приволжье”, Нижегородская область вошла в список российских регионов, где с 2019 года реализуется пилотный проект по снижению уровня бедности. Также в нем принимают участие Кабардино-Балкарская республика, Татарстан, Приморский край, Ивановская, Липецкая, Новгородская и Томская области. В этих регионах будет создан реестр семей, проживающих за чертой бедности, которым в рамках социального контракта будет оказываться персональная помощь за счет региональных бюджетов с возможностью привлечения федеральных средств. За формирование и ведение регионального реестра отвечает областное министерство социальной политики.

Андрей Репин