Российский рынок мотоциклов вырос на 39%

В 2019 году российский рынок новых мотоциклов вырос на 38,7% — до 11,9 тыс. шт., сообщает агентство «Автостат».

Самым популярным брендом стал BMW — компания продала 2 тыс. мотоциклов (+19,2%). Далее идут Racer (1,5 тыс. шт.; +64,1%) и Bajaj (1,3 тыс. шт.; +49,8%). В топ-5 по продажам вошли также Harley-Davidson (894 шт.; +7,7%) и Motoland (802 шт.; +489,7%).

Все входящие в топ-10 по продажам марки продемонстрировали положительную динамику — от +0,5% (Yamaha) до +489,7% (Motoland).