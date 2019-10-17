Руководитель обеспечения пожарной службы Приамурья арестован по подозрению в мошенничестве

Городской суд Благовещенска по ходатайству следствия в четверг, 17 октября, вынес решение о заключении под стражу на два месяца руководителя федерального автономного учреждения «Центр материально-технического обеспечения федеральной противопожарной службы по Амурской области» Михаила Ивкина. Он был задержан во вторник, 15 октября.

Михаила Ивкина подозревают в мошенничестве в крупном размере с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). «По версии следствия, он причинил материальный ущерб ФАУ "ЦМТО ФПС по Амурской области" в сумме 463 тыс. руб.»,— сообщили “Ъ” в суде. Обвиняемый и его адвокат возражали и просили суд ограничиться домашним арестом, но их доводы были отклонены.

Уголовное дело возбуждено по материалам управления ФСБ России по Амурской области, предварительное следствие вело областное следственное управление СКР. По информации знакомых с делом источников “Ъ”, руководитель учреждения «прогонял бюджетные деньги через аффилированную фирму» с выгодой для себя.

Ирина Тимофеева, Благовещенск