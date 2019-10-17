Аэрофлот открыл продажу билетов на региональные рейсы из аэропорта Красноярска

16 октября 2019 года, Москва. – Аэрофлот открыл продажу билетов на прямые рейсы из аэропорта Красноярска, среди первых направлений: Сочи, Иркутск, Омск, Новосибирск, Симферополь, Екатеринбург и Томск. Компания продолжает формировать маршрутную сеть, полеты начнутся в весенне-летнем расписании. Это важнейший этап процесса создания крупного транспортного узла авиакомпании на базе аэропорта Красноярска.

Красноярск станет для Аэрофлота вторым базовым аэропортом. Здесь будут базироваться современные самолеты Boeing 737 и Superjet100. Благодаря новому хабу в Красноярске пассажирам станут доступны не только прямые рейсы в города Уральского, Сибирского, Южного федеральных округов, но также удобные стыковки для полетов в европейскую часть страны.

Хаб в крупном экономическом и промышленном центре Сибири — Красноярске — часть масштабной стратегии Группы Аэрофлот, в рамках которой компания планирует перевезти к 2023 году до 100 млн человек. Открытие нового регионального транспортного узла позволит компании нарастить транзитный пассажиропоток на внутренних и международных линиях, а также расширить сеть межрегиональных регулярных маршрутов за пределами Москвы в соответствии с поручением президента.

Аэрофлот предоставляет пассажирам высокое качество обслуживания на всех этапах путешествия. Подтверждением высочайшего уровня сервиса Аэрофлота служат многочисленные награды и рейтинги — «четыре звезды» от британского агентства Skytrax, который присвоен ряду элитных авиакомпаний мира, а также «пять звезд» американской авиационной ассоциации APEX, который имеет лишь 21 глобальный авиаперевозчик.

АЭРОФЛОТ входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.

Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2018 году

Аэрофлот перевёз 35,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы «Аэрофлот» — 55,7 млн.

Аэрофлот обладает рейтингом «четыре звезды» от британской консалтинговой компании Skytrax, восемь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории «Лучшая авиакомпания Восточной Европы», а также завоевал рейтинг «пять звёзд» от американской авиационной ассоциации APEX.

Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.