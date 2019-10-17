Власти Зауралья заявили, что тубдиспансер закрыли без нарушений

В департаменте здравоохранения Курганской области считают, что противотуберкулезный диспансер в поселке Чернавском закрыли в надлежащем порядке. Об этом представители ведомства заявили сегодня на пресс-конференции. В департаменте отметили, что в августе по результатам комиссионных обследований было принято решение временно приостановить работу отделения, и это стандартная ситуация для медицинских организаций, сообщают в пресс-службе правительства региона.

Главный врач Курганского областного противотуберкулезного диспансера Юлиана Просвирина отметила, что котельная, элементы зданий и теплотрасса отделения находятся в аварийном состоянии. «Вопрос о выделении средств на проведение капитального ремонта на данный момент решается на уровне правительства Курганской области. О ликвидации этого структурного подразделения речи не идет. Для того, чтобы провести ремонт, необходимо приостановить работу отделения»,- сказала она.

Как сообщили в ведомстве, пациентов, которые проходили лечение в Чернавском, разместили в других подразделениях Курганского областного противотуберкулезного диспансера, а также Шадринского областного диспансера, «все они получают полноценное лечение». Персоналу заблаговременно предложили перейти на аналогичные должности в другие подразделения с сохранением среднего заработка, при этом 25 из 40 человек отказались от вакансий, которые им предложили.

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», вчера врачи и пациенты отделения Курганского областного противотуберкулезного диспансера в поселке Чернавский отказались покидать здание медучреждения, закрытого на капитальный ремонт. Больницу, в которой отключили свет и тепло, окружили сотрудники правоохранительных органов. В межрегиональном профсоюзе работников здравоохранения «Альянс врачей» заявляли, что закрытие больницы незаконно, а сотрудница, находившаяся в здании, говорила по телефону, что медики не могут бросить больных. Сегодня рано утром силовики заставили находившихся в здании людей выйти.