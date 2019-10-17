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Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

«Азимут» получил разрешение на полеты из Ростова и Краснодара в Мюнхен

Авиакомпания «Азимут» получила допуск Росавиации на рейсы из Ростова в Мюнхен, сообщает «Ростов-Транспорт». Перевозчику разрешили летать в Германию три раза в неделю. Для Краснодара компания получила такое же разрешение.

«Выданные допуски не означают автоматического начала полётов. Но это — один из необходимых этапов подготовки открытия рейсов»,— говорится в сообщении.

Сейчас из Ростова осуществляется только три регулярных прямых рейса в европейские города. Так, рейс в Прагу выполняет авиакомпания Smart Wings, в Минск — Белавиа, в и Стамбул —Turkish Airlines. В летний сезон к ним добавляется регулярный рейс в Салоники компании Aegean Airlines.

Дарья Голякова


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