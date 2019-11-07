Сегодня исполняется 61 год заместителю председателя правительства Дмитрию Козаку

Его поздравляет губернатор Московской области Андрей Воробьев:

— Уважаемый Дмитрий Николаевич! Поздравляю Вас с днем рождения! Желаю здоровья, сил и новых успехов! Вам всегда доверяют самые сложные государственные задачи, и Вы неизменно с ними справляетесь. Сегодня это энергетика и промышленность — стратегически значимые направления для нашей экономики. И вместе с тем Вы находите время на важные и добрые дела. Благодаря Вашим усилиям одна из жемчужин Подмосковья — усадьба Архангельское — восстановила исторический облик и снова радует жителей и гостей нашей страны. Спасибо за поддержку!

Поздравления передает советник председателя Госдумы Владимир Плигин:

— У Дмитрия Николаевича есть уникальное сочетание любви к Родине, личной, недемонстративной смелости, честности, порядочности и высокой совести, понимание не только сегодняшнего дня, но и долгосрочных последствий принимаемых решений. Это все взятое вместе позволило в целом ряде случаев остановить и спасти от развития целого ряда кровопролитных конфликтов. Получить признание народов Кавказа, завершить подготовку к проведению Олимпийских игр 2014 года в Сочи, сохранить жизнь многих людей, которых заставали беды нашего сложного времени. Хотелось бы пожелать ему здоровья и осуществления тех глобальных задач, которые перед всеми нами в настоящее время стоят.

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