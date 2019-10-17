ПГК компенсирует дефицит крытых вагонов в Западной Сибири адресной работой с грузоотправителями

Новосибирский филиал «Первой грузовой компании» (ПГК) за девять месяцев 2019 года увеличил объем погрузки продуктов перемола в крытом подвижном составе на 20% по отношению к аналогичному периоду прошлого года (до 264 тыс. тонн). Грузооборот в этом сегменте вырос на 34% (до 981 млн т•км).



«На Западно-Сибирской железной дороге сохраняется дефицит крытых вагонов, который филиал компенсирует адресной работой с грузоотправителями и продуманной логистикой. В частности, эти меры способствовали росту перевозок во внутреннем сообщении ключевыми партнерами компании — предприятиями „Алейскзернопродукт“ им. С.Н. Старовойтова, „Мельник“ и „Калманский комбинат хлебопродуктов“. За девять месяцев этого года компании отправили в совокупности 146 тыс. тонн своей продукции, что выше показателя 2018 года на 83%»,— подчеркнул директор Новосибирского филиала ПГК Евгений Долженко.

Внутрироссийские перевозки продуктов перемола в крытых вагонах выросли на 19% (до 246 тыс. тонн). Грузы следовали из Алтайского края и Томской области в адрес грузополучателей Дальневосточной, Восточно-Сибирской, Забайкальской и Северо-Кавказской железных дорог.

В экспортном направлении объем перевозок увеличился в 1,5 раза (до 18 тыс. тонн). Грузопоток преимущественно шел в Китай и Монголию.