«Нужно было делать не фискальное регулирование, а нейтральное»

Гендиректор Центра экологических инвестиций Михаил Юлкин прокомментировал “Ъ” отказ РФ от углеродных налогов.

Очевидно, что присоединиться к Парижскому климатическому соглашению России нужно было лишь для создания благоприятного имиджа — чтобы переключить внимание с внутренних летних событий в стране, встав на защиту человечества.

Энергетический центр «Сколково» недавно дал прогноз о снижении экспорта углеводородов на 17% в обозримом будущем. Как только доля электрического транспорта в мире достигнет 10%, начнутся необратимые изменения на нефтяном рынке, а недорогая нефть быстро кончится. Модель, на которой российская экономика выживала последние 20 лет, умирает. А всего-то нужно найти удобный механизм, чтобы перекладывать деньги в другие направления, обеспечивающие низкоуглеродное развитие. Причем по команде «Роснефти» или «Газпрому» этого сделать не получается. Достаточно посмотреть на пример «Росатома» в ветряной энергетике. Так, инвестировать нужно в образование людей, которые будут понимать, что такое зеленая экономика.

Нужно было сделать не фискальное регулирование, а нейтральное. Но бизнес ничего кроме фискального в попытке создать рыночные инструменты углеродного регулирования не увидел — и «убил» ее, не предложив ничего другого. После введения ЕС дополнительных пошлин на высокоуглеродный импорт Россия рискует потерять значительную часть экспорта обработки в ЕС — так как по уровню энергоемкости он не выдерживает сравнений с европейскими аналогами. Через 10–15 лет это может нам стоить трети добычи нефти.