Депутаты займутся ориентацией

Заксобрание Ульяновской области намерено в закрытом режиме обсудить допустимые пределы непарламентских выражений и наказать тех, кто за эти пределы выходит. Поводом стал случившийся во вторник скандал между двумя депутатами заксобрания Ульяновской области, чуть было не переросший в драку. Инициатор обсуждения, внефракционный депутат Матвей Володарский считает, что грешат несдержанностью все депутаты, и установить пределы необходимо, иначе это рано или поздно закончится драками. В «Единой России» поддерживают необходимость разбирательств, но вину за провокацию возлагают на КПРФ.

В среду на заседании заксобрания Ульяновской области внефракционный депутат Матвей Володарский при обсуждении повестки дня предложил «обсудить в закрытом режиме взаимоотношения между депутатами» и определить границы непарламентских выражений. «Очень стал высок градус спора, надо какие-то границы определить, определить уровень допустимых оскорблений и споров, потому что я боюсь, что иначе в конце концов дойдет до драки»,— сказал депутат.

Его поддержал председатель мандатной комиссии Вячеслав Ковель, заметивший, что «нельзя допускать оскорблений и интерпретировать разные вопросы, которые обсуждаются на комитетах».

Речь шла о скандале, разразившемся во вторник на заседании комитета ЖКХ. В конце заседания председатель комитета, внефракционный депутат Андрей Седов, подводя итог, заметил, что «комитет прошел продуктивно, несмотря на то что некоторые депутаты орут и лают». В ответ на это лидер фракции КПРФ Айрат Гибатдинов сделал замечание: «Негоже так обращаться, что кто-то тут лает. Вы не в овчарне находитесь, а в законодательном собрании». «Это вы, наверное… когда обращаетесь к председателю комитета „милый мой“ или „дорогой мой“… Я, в отличие от вас, не принадлежу к лицам нетрадиционной ориентации»,— ответил председатель. «Вы что сейчас имели в виду?» — возмутился господин Гибатдинов, встав с места и приближаясь к председателю комитета. «Что имею, то и…» — произнес господин Седов. Коммунист уже вплотную приблизился к креслу председателя, но был остановлен другими депутатами. Драки удалось избежать, но сам скандал тут же распространился по интернет-сайтам и ­соцсетям.

На заседании заксобрания спикер Валерий Малышев предложил сначала обсудить ситуацию на мандатной комиссии и только затем, если потребуется, выносить на очередное заседание. Впрочем, господин Ковель («Единая Россия») в беседе с „Ъ“ отметил, что сам он инициировать заседание мандатной комиссии не намерен, но разбирательство будет, «если поступит заявление». В то же время он отметил, что «некоторые уже давно перешли границы». При этом он считает, что «Седов сказал мягко, защищая себя», а Гибатдинов «своими разговорами его спровоцировал».

Судя по всему, мандатная комиссия «с обсуждением пределов непарламентских выражений» все же состоится. Матвей Володарский заявил „Ъ“, что он обязательно туда обратится. «Дело в том, что мы можем иначе крупно отличиться в России. Сейчас партия власти и некоторые в правительстве относятся к распрям благосклонно, пусть, мол, дерутся. Но ситуация в регионе очень накаленная, и когда в заксобрании по-настоящему подерутся, Москва уже по головке не погладит»,— считает депутат, заметив, что «если бы сам был на месте Гибатдинова, то кое-кто как минимум получил бы по затылку», и «еще хорошо, что удержались от драки». Господин Володарский подчеркивает, что «надо определить пределы допустимых оскорблений», «можно обвинять в политическом предательстве, назвать коррупционером, поскольку к этому привыкли, допустимо назвать политической проституткой, поскольку так говорил Ленин, но нельзя переходить на личности и затрагивать семью». «Я сам не святой и тоже допускал всякие выражения, но надо над этим работать»,— сказал депутат. Год назад Матвей Володарский назвал единороссов «политическими проститутками», а в конце августа этого года обозвал Айрата Гибатдинова «политическим бомжом», а тот в ответ назвал его «иудой». Спикер заксобрания Валерий Малышев («Единая Россия») в случае перепалок начинает обращаться к депутатам оппозиции на «ты».

Господин Гибатдинов заявил „Ъ“, что таких слов, как «милый мой», в его лексиконе нет, и он «в первую очередь мужчина, и только во вторую депутат», «поэтому и возмутился», хотя не жалеет, что «разум возобладал над эмоциями», поскольку «Седов даже удара по лицу недостоин». Узнать мнение господина Седова, ранее входившего в КПРФ, не удалось: он отказался от комментариев.

Первый вице-спикер заксобрания, секретарь реготделения «Единой России» Василий Гвоздев заявил „Ъ“, что «мандатная комиссия должна рассмотреть этот вопрос независимо от наличия заявлений», и он сам напомнит об этом Вячеславу Ковелю. «Мы должны с уважением относиться к мнению своего политического противника»,— сказал господин Гвоздев, при этом, правда, отметив, что на самом деле «это Гибатдинов неоднократно провоцировал председателя комитета и сделал все, чтобы конфликт в конце концов ­случился».

«Все это происходит из-за невысокого общего уровня культуры, на который наложились политические межпартийные отношения, к этому добавляются и межличностные отношения, опять же, возникшие на почве политики»,— считает доктор политических наук Нина Дергунова. «Это общая болезнь нашей страны. Устанавливать пределы выражений — смешно, поскольку уровня общей культуры это не изменит. Но решать проблему надо обязательно, хотя бы пригласить к депутатам психолога, чтобы научил их общаться со своими противниками»,— сказала политолог.

«Милые бранятся — только тешатся. Все участники конфликта, и господин Гибатдинов, и госполин Седов, и Матвей Володарский, сформировались в левой части политического сектора,— говорит политконсультант Эрнест Старателев.— А в Ульяновске он представляет собой вполне определенный тип субкультуры. Во многом криминальный по природе. Возможно, поэтому темы сексуальной ориентации так остро восприняты».

Сергей Титов, Ульяновск