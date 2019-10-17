Отсортированный доход

Правительство Нижегородской области на 21% снизило плату за вывоз отсортированного пластика. Чиновники говорят, что это первый в России случай снижения тарифов для отсортированных отходов. Депутаты и экологи считают, что такой мусор необходимо считать не отходами, а сырьем, и платить за его вывоз должны переработчики, иначе убивается сама идея раздельного сбора.

Утверждение пониженного тарифа на вывоз отсортированного мусора, о котором региональное правительство сообщило как о первой подобной практике в России, не нашло однозначного одобрения у депутатов законодательного собрания Нижегородской области и экологов. Спор о верности принятого решения возник на заседании комитета по экологии. Глава нижегородского министерства экологии Денис Егоров рассказал, что с 1 октября в Нижегородской области тариф на вывоз отсортированного мусора снижен в среднем на 21% (на эту дату средний тариф на вывоз ТКО по области составлял 677 руб.). Как сообщили “Ъ-Приволжье” в Региональной службе по тарифам (РСТ), снижение тарифа достигнуто за счет исключения из его состава расходов, связанных с захоронением пластиковых отходов. При этом в тарифе сохраняется плата за сбор, транспортировку и обработку отсортированных отходов, а также за их захоронение, если они не пригодны к дальнейшей реализации. До 1 января 2020 года региональные операторы будут вывозить отдельно только пластиковые отходы, потом в те же контейнеры для раздельного сбора мусора можно будет сбрасывать металл, стекло, картон, бумагу и текстиль. Их разделение будут производить мусоросортировочные предприятия.

Руководитель Ассоциации предпринимателей в области обращения с отходами эколог Клара Романова назвала решение правительства о снижении тарифа неправомерным, так как отсортированные отходы ТКО становятся товаром. Она напомнила, что с начала работы региональных операторов ООО «Эко-Реал-НН» бесплатно установило контейнеры для сбора пластика, вывозило и перерабатывало его. По ее подсчетам, в Нижнем Новгороде региональный оператор, занимающийся вывозом отсортированного мусора, только за счет снижения платы за негативное воздействие на окружающую среду, сокращения объемов захоронения и транспортных расходов получает дополнительный доход 55 млн руб. «Еще более 20 млн руб. даст им введение тарифа на вывоз сортированного мусора»,— добавила эколог. Она уверена, что жители не должны платить за вывоз отсортированного мусора, так как это «убивает идею раздельного сбора».

Слова эклога попытался опровергнуть представитель ГБУ «НО “Экология региона”» Иван Морозов, сказав, что существуют «законодательные препоны» считать сортированный мусор вторичными материальными ресурсами (ВМР): «Понятие ВМР пока не закреплено законодательно, а значит официально называть сырьем отсортированный мусор нельзя. Нет никакой законодательной связки ВМР—товар». Господин Морозов напомнил, что, поскольку с 1 января в контейнеры для раздельного сбора будут попадать несколько видов мусора, их нужно будет отсортировать еще раз, очистить и упаковать, что тоже стоит денег.

«Даже при установке одного контейнера для нескольких видов мусора компании зачастую срабатывают в ноль. Логистика и солярка съедают всю экономику, особенно при длинном транспортном плече»,— пояснил Иван Морозов. Денис Егоров согласился, что считать отсортированный мусор товаром нельзя, поскольку таким он становится после выхода с мусоросортировочного предприятия.

Клару Романову поддержал вице-спикер заксобрания Александр Табачников, указав, что отсортированный мусор — готовый товар, который можно продавать напрямую потребителю, минуя мусоросортировочные предприятия: «Смешно получается: в тариф включен вывоз отходов на полигон, но везем мы туда уже сортированный мусор. По сути, сортировка — это работа, которую уже сделали жители и за которую им не платят. В советские годы многие из нас сдавали макулатуру, получая взамен "Три мушкетера" или другую хорошую книгу. Сейчас эти "Три мушкетера" остаются у регоператора». Депутат считает, что население необходимо мотивировать к раздельному сбору мусора, введя повышающий тариф для граждан, которые отходы не сортируют, как это происходит в европейских странах «Необходимо изначально устанавливать тариф на уровне отсортированного мусора. А в случае, если жители мусор не сортируют, повышать его. Так население будет больше заинтересовано в сортировке отходов»,— уверен депутат.

Возможность обсудить методику формирования тарифов на вывоз отсортированного мусора с участием РСТ появится у депутатов позже, пообещал министр экологии. Однако не факт, что предложения народных избранников будут учтены.

Андрей Репин