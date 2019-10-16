МВД и мэрия Москвы будут отслеживать движение всех машин в ЦФО

Вице-мэр Москвы Максим Ликсутов, выступая на конференции в рамках выставки «Дорога 2019» в Екатеринбурге, рассказал про новую систему, которая позволит отслеживать передвижение всех автомобилей на территории центрального федерального округа (ЦФО). «У нас уже есть функционал, увязывающий камеры Москвы и Московской области, что дает возможность правоохранительным органам видеть, как перемещается личный транспорт между двумя субъектами,— рассказал он.— Мэр Москвы поддержал предложение МВД России распространить эту систему на весь ЦФО».

По словам господина Ликсутова, до середины 2020 года все камеры будут соединены в одну систему, что даст возможность полиции «мгновенно видеть все перемещения в онлайн режиме». «А нам, городским властям, это позволить видеть всю матрицу корресподенций и понять, как передвигаются автомобили с Московской области и других регионов в Москву»,— пояснил господин Ликсутов.

Новая «единая сквозная система перехвата и розыска транспортных средств» обойдется городскому бюджету в 204 млн. руб, следует из данных портала госзакупок. Тендер на ее разработку объявил столичный Центр организации дорожного движения 14 октября. Планируется, что в 16 регионах управления ГИБДД перейдут на единое программное обеспечение (уже используемое в Москве и области) для вынесения штрафов с камер.

Ранее в ГИБДД предложили использовать для фиксации нарушений камеры, встроенные в балки на патрульных автомобилях.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Камеры-треноги меняют на камеры-балки».