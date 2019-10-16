Царский потомок занялся фудшерингом

Наследник дома Романовых великий князь Георгий Михайлович избран председателем управляющего совета фонда продовольствия «Русь», занимающегося промышленным фудшерингом (англ. «foodsharing»: «food» — «еда», «sharе» — «делиться»). О назначении представителя династии Романовых на должность объявлено в канун Всемирного дня продовольствия ООН, который ежегодно отмечается 16 октября.

Фонд продовольствия «Русь», действующий с 2012 года,— первый в России «банк еды», который обеспечивает продуктами питания социально незащищенные слои населения, борется с уничтожением продовольственных излишков в рамках концепции рационального использования ресурсов и способствует реализации доктрины продовольственной безопасности РФ, предоставляя малоимущим семьям с детьми и пенсионерам доступ к продуктам питания, необходимым для поддержания активного образа жизни. По данным фонда, за семь лет работы спасено от уничтожения более 30 тыс. тонн пригодных к употреблению товаров; около 150 тыс. человек ежемесячно получали бесплатно еду и товары первой необходимости.

Распределение продуктов происходит через приходы Русской православной церкви и иные религиозные и благотворительные организации, а также органы социальной защиты населения. Работа ведется с крупнейшими российскими производителями товаров народного потребления, сетями общественного питания и ритейлерами, которые по договорам пожертвования на постоянной основе передают с заводов и складов свою продукцию. Речь идет об излишках продуктов, пригодных к употреблению по всем нормам действующего законодательства.

«Возглавить управляющий совет фонда продовольствия “Русь” является для меня большой ответственностью,— заявил наследник главы Российского императорского дома.— Приступая к исполнению обязанностей, считаю первоочередной задачей обеспечить открытие региональных отделений фонда по всей стране, чтобы любой нуждающийся мог получить бесплатные продукты для своей семьи. Помогать нуждающимся — это высокая традиция, установленная моими предками, для которых благотворительность во все времена была первостепенным делом. Преданность своему Отечеству, сострадание и помощь ближнему — это моя бессрочная миссия и почетный долг как гражданина, сына России!»

Павел Коробов