В Ростове судоходную компанию признали банкротом

Арбитражный суд Ростовской области признал банкротом ростовскую судоходную компанию «Фаространсфлот» (ООО «ФТФ») и открыл на ней конкурсное производство, сообщается в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Иск о банкротстве компании в декабре прошлого года подало ООО «БПУ «Юнион». В документах картотеки арбитражного суда сказано, что ООО «ФТФ» задолжало истцу 2,7 млн руб. В апреле этого года в отношении предприятия ввели процедуру наблюдения. Признаков преднамеренного банкротства конкурсный управляющий не выявил.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «ФТФ» было учреждено в 2009 году с основным видом деятельности «Деятельность внутреннего водного грузового транспорта». Компания принадлежит АО «Манати Навигейшн С.А.», зарегистрированной в Невисе. Генеральным директором ООО «ФТФ» является Эдуард Коруменко. Убыток компании за 2018 год оказался больше выручки: при выручке 142,3 млн руб., компания ушла в убыток на 187,3 млн руб.

Дарья Голякова