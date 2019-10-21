Валютные вклады минус

В последние месяцы почти все крупные банки отказались от привлечения вкладов в евро: Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, «Открытие», Райффайзенбанк. Вместе с тем клиентам остались доступны накопительные и текущие счета в европейской валюте, условия по которым можно менять в любое время. Не затронули изменения и действующие договоры по вкладам в евро, которые будут действовать до их завершения. К непопулярному шагу кредитные организации подтолкнули действия Банка России, который повысил нормативы обязательных резервов по обязательствам в иностранной валюте до 8%. Снижению привлекательности таких продуктов способствует проводимая Европейским ЦБ денежно-кредитная политика. С 2014 года ставки в Европе находятся в отрицательной зоне, и в сентябре они были понижены еще на 0,1 процентного пункта, до минус 0,5%. При этом российские банки могут устанавливать отрицательные ставки только по вкладам в евро для юридических лиц. Аналитики не исключают, что в скором времени все крупные банки откажутся от вкладов в европейской валюте.