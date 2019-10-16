В Кремле ожидают визита Эрдогана до конца октября

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может посетить Россию до конца октября, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее президент РФ Владимир Путин пригласил господина Эрдогана посетить Россию с рабочим визитом в ближайшие дни, а турецкий лидер принял приглашение.

«Визит может состояться до конца октября»,— сказал господин Песков (цитата по «РИА Новости»).

Телефонный разговор между президентами Турции и России состоялся 15 октября по инициативе турецкой стороны. Лидеры двух стран обсудили ситуацию в Сирии, оба высказались за продолжение процесса политического урегулирования.

Напомним, 9 октября Турция объявила о начале военной операции «Источник мира» в Сирии. Цель наступления — очистка приграничной сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов («Отряды народной самообороны»), которые Анкара считает ответвлением признанной в Турции террористической Рабочей партии Курдистана. Военная операция вызвала новый серьезный кризис в отношениях Анкары с США и их союзниками по НАТО. В качестве меры противодействия США ввели санкции против двух турецких министерств и нескольких членов высшего руководства страны. Также американская сторона повысила экспортные пошлины на турецкую сталь.

Подробности — в материале “Ъ” «Турецкую сталь испытают на прочность».