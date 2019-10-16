Победителем литературной премии «Ясная поляна» стал Сергей Самсонов

Лауреатом премии «Ясная поляна» в категории «Современная русская проза» стал писатель Сергей Самсонов за роман «Держаться за землю», в котором рассказывается о судьбе шахтерского города на Донбассе, оказавшегося в центре противостояния враждующих сторон, сообщается на странице премии в Facebook. Церемония награждения проходила 15 октября в Большом театре.

Как рассказал сам писатель, конфликт на Донбассе для него самым значимым событием последних лет. «По сравнению с этим все жизнеописания, все остальное меркнет... Я своими скромными силами дерзнул такое событие изобразить»,— рассказал журналистам Сергей Самсонов (цитата по ТАСС).

По словам заместителя председателя комитета Госдумы по культуре Александра Шолохова, роман «Держаться за землю» — «настоящая классическая проза, которая отвечает на наши вопросы и делает нас лучше».

В других категориях победителями стали:

Эрнан Риверо Летельер («Искусство воскрешения») и переводчик Дарья Синицына — номинация «Иностранная литература»;

Телепередача о литературе «Игра в бисер» с Игорем Волгиным на телеканале «Культура» — номинация «Событие»;

Георгий Служитель («Дни Савелия») — специальный приз компании Samsung «Выбор читателей».

Премия «Ясная поляна» была учреждена в 2003 году музеем-усадьбой писателя Л.Н. Толстого и компанией Samsung Electronics. Ее вручают за лучшее произведение русской современной прозы и за иностранное произведение. Жюри также выбирает самое значимое событие в литературной жизни. Лауреатами премии становились такие писатели, как Гузель Яхина, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Захар Прилепин и другие.