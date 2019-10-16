Зоопарк на выданье

Владелец краснодарского «Сафари-парка» Марио Абурмаилех заявил о том, что готов передать объект на баланс города. Владелец зоопарка жалуется на бесчисленные проверки со стороны надзорных органов. Конфликт между собственником объекта и городской администрацией начался с поручения губернатора проверить законность размещения построек на территории всех парков края. Специально созданный краевой штаб по сохранению и развитию краевых парков, в том числе, краснодарского парка «Солнечный остров», возглавил вице-губернатор Сергей Болдин. Краевой Росреестр несколько раз пересматривал категорию назначения и кадастровую стоимость земель, на которых расположен зоопарк. В 2016 году парку присвоен статус «особо охраняемой природной территории», в связи с чем здесь запрещено возводить любые строения.

Владелец краснодарского «Сафари-парка», расположенного на территории крупнейшего городского парка «Солнечный остров» Марио Абурмаилех заявил о том, что готов передать зоопарк на баланс города. По словам господина Абурмаилеха, администрация организовала бесчисленные проверки, которые мешают работе объекта. «Минприроды, зоозащитники, трудовая инспекция, прочие надзорные органы, - все ходят с проверками и мы получаем штрафы. Я уже готов отдать зоопарк городу, пусть он берет его на баланс и делает что хочет»,- сказал “Ъ-Кубань” господин Абурмаилех, не уточнив, на каких условиях он намерен передать объект.

Источник “Ъ-Кубань”в мэрии сообщил, что никаких официальных обращений или заявлений о передаче зоопарка в администрацию не поступало. «Если получим такое заявление, будем рассматривать его в установленном законом порядке»,- сказал собеседник. Официальный комментарий по этому вопросу в администрации города предоставить не смогли.

Конфликт между владельцем объекта и городской администрацией начался в 2018 году с поручения губернатора проверить законность размещения построек на территории всех парков края. По словам Вениамина Кондратьева, на особо охраняемой природной территории есть частные строения, и сегодня необходимо проверить законность их размещения. «Когда парк создавался, он был государственным. Поднимите архивные документы. Надо восстановить справедливость. Это территория, которая принадлежит жителям города. Очень важно, чтобы границы территорий имели правовой статус, чтобы там был правовой режим и правовые последствия. В том числе необходим системный контроль со стороны региона»,- сказал господин Кондратьев. По его поручению на Кубани был создан краевой штаб по сохранению и развитию краснодарского парка «Солнечный остров», который возглавил вице-губернатор Сергей Болдин.

«Парк занимает большую территорию, но здесь сосредоточено немало проблем, много участков находятся в частной собственности или в аренде», – комментировал ситуацию с парком Сергей Болдин.





По его словам, необходимо провести детальную проверку, как в парке возникло право частной собственности, какой вид разрешенного использования имеет тот или иной участок, и что в реальности происходит с землей.

Изначально земля была в аренде у другого человека, затем там было возведено несколько капитальных строений, которые были узаконены через суд. Это стало основанием для покупки земли. Администрация отказалась продавать землю, однако перевести ее в частную собственность удалось судебным решением. Позднее на имя Марио Абурмаилеха был составлен договор дарения земельного участка. Собственником участка площадью почти девять гектаров он является с 2012 года. Зоопарк открылся в мае 2006 года. В 2013 году Советский районный суд Краснодара года признал Марио Абурмаилеха добросовестным приобретателем и отказал мэрии в истребовании земельного участка. Сейчас краевой арбитражный суд рассматривает иск администрации Краснодара к господину Абурмаилеху о признании отсутствующим права собственности на объекты недвижимого имущества и сносе самовольной постройки - двухэтажного капитального строения. По словам источника, близкого к администрации города, одним из аргументов мэрии в борьбе за участок в суде было то, что господин Абурмаилех ранее был гражданином Кувейта, а не РФ.

«Материалы будут изучены сотрудниками и будет дана оценка действиям чиновников администрации, которые участвовали в процессах, посмотрим, кто как защищал интересы муниципального образования. Департамент муниципальной собственности подготовил информативную таблицу, в которой видно, как этот участок отчуждался из общей собственности с территории парка. 9 га земли, которые убыли и стали частной собственностью — это вызывает вопросы»,- так прокомментировал ситуацию мэр города Евгений Первышов. В мэрии пояснили, что 9 га земли были куплены по кадастровой стоимости всего 300 тыс. руб.

Краевой Росреестр несколько раз пересматривал категорию назначения и кадастровую стоимость земель, на которых расположен зоопарк. Сначала ведомство отнесло земли к категории коммерческого назначения, затем пункты менялись, и наконец, категорию земли определили как землю поселений с видом разрешенного использования - обслуживание территории природного парка. В 2016 году парку присвоен статус ООПТ, в связи с чем на его территории запрещено возводить любые строения, и у владельца «Сафари-парка» появилась еще одна проблема.

«Стоимость доставки слона из Африки составляет 500-600 тыс. долларов. В Московском зоопарке родился слоненок, и мне предложили его бесплатно. Но для него необходимо помещение, то есть капитальное строение. Я обратился в администрацию, там мне сказали, что для получения разрешения на строительство капитального объекта необходимо подать заявку в администрацию, провести общественные слушания, подать заявку в Минприроды, провести экологическую экспертизу, подать заявку в администрацию, затем в профильный департамент. И может быть, после окончания всей этой волокиты я получу разрешение. Никто, правда, не подумал, что к тому времени слон умрет от старости», - сказал господин Абурмаилех.

Владелец «Сафари-парка» утверждает, что этот вид бизнеса не рентабелен. Рацион одного льва, по словам Марио Абурмаилеха, обходится в месяц в 110 тыс. руб., всего в зоопарке содержится 1,5 тыс. животных. Государственные зоопарки являются дотационными учреждениями, частный же не может рассчитывать на помощь государства.

Сергей Панфилов